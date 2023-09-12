RUTUBE стал генеральным партнером Всероссийского хакатона в Нижнем Новгороде

Призовой фонд мероприятия составил 10 млн рублей

ТАСС, 12 сентября. С 8 по 10 сентября в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский хакатон в рамках проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект".

В мероприятии приняли участие более 1,7 тыс. молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейсе RUTUBE поучаствовал женский коллектив и школьники 10-х классов из города Санкт-Петербург. Призовой фонд хакатона составил 10 млн рублей. Мероприятие проходило в гибридном формате, благодаря чему в нем смогли принять участие специалисты из других регионов, которые присоединились онлайн.

За 42 часа командам необходимо было разработать модели машинного обучения для рекомендательной системы RUTUBE и презентовать их жюри, в которое вошли эксперты платформы. Все три дня национальный видеохостинг вел эксклюзивную онлайн-трансляцию хакатона, каждый желающий мог следить за ходом разработки в реальном времени. Всего командами было предложено 169 уникальных решений поставленной задачи.

"Специально для такого масштабного проекта, как "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" мы подготовили уникальный кейс, заключающийся в разработке качественной рекомендательной системы, которая помогала бы пользователям находить интересный контент. И я остался под большим впечатлением от высокого уровня креатива и нетривиальных решений, предложенных участниками. Каждая команда выложилась более чем на 100%, и мы будем рады увидеть самых перспективных из них в качестве специалистов видеохостинга RUTUBE", - рассказал технический директор RUTUBE Ростислав Чернаков.

В рамках регионального хакатона 22-24 сентября IT-специалисты из Хабаровска предложат свои идеи по разработке моделей машинного обучения для рекомендательной системы RUTUBE.

Генеральным партнером проекта выступил национальный видеохостинг RUTUBE, который также подготовил задание для участников Всероссийского хакатона.

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