Челябинская область и Российское общество "Знание" договорились о сотрудничестве

Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и заместитель гендиректора общества "Знание" Георгий Будный

ТАСС, 13 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" Георгий Будный подписали соглашение о сотрудничестве между обществом и правительством региона. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета Челябинского регионального отделения "Знания" сообщили в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

"По поручению президента, по итогам Послания Федеральному Собранию 2021 года Российское общество "Знание" перезапустило свою деятельность, чтобы более эффективно отвечать на вызовы времени. Вызовы сегодня очень серьезные. <…> Поэтому просветительская деятельность общества крайне актуальна, в первую очередь в регионах. Челябинская область - мощный, передовой регион, опорный край державы. Мы активно участвуем в различных федеральных проектах, многое инициируем сами. Мы поддерживаем расширение сотрудничества с Российским обществом "Знание" и заинтересованы в развитии регионального отделения с привлечением всех заинтересованных лиц, организаций и общественных институтов", - подчеркнул Текслер.

"Нужно не только перезапустить работу организации, но и применить цифровые наработки, которыми мы сегодня обладаем, необходимо использовать наиболее интересные форматы, которые могли бы быть интересны населению, в особенности молодежи", - цитируют Будного в управлении.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отмечал, что информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения будет продолжительной.

"Надо понимать, что эта война будет самая долгая. Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать, у них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко на фестивале Российского движения детей и молодежи "Движение первых", приуроченном ко Дню защиты детей.

По его словам, сегодня для подрастающего поколения Россия по-настоящему является страной возможностей. "Российское движение детей и молодежи, общество "Знание", [проекты] "Больше, чем путешествие", "Большая перемена", проекты [платформы] "Россия - страна возможностей", огромное количество проектов, которые каждому ребенку дают возможности. [Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] не раз произносил, что каждый ребенок в России талантлив, задача государства - дать ему возможность найти и реализовать свой талант. Это пространство сегодня создано в стране", - подчеркнул Кириенко.

О "Знании"

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний". Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности.