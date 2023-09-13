Группа Газпромбанк Лизинг оценила итоги развития рынка лизинга за шесть месяцев 2023 года

ТАСС, 13 сентября. Группа Газпромбанк Лизинг прокомментировала итоги развития рынка лизинга за шесть месяцев 2023 года. По данным компании, российский рынок лизинга по итогам первого полугодия 2023 года показал исторический рекорд за последние пять лет: объем нового бизнеса достиг 1,49 трлн рублей (темп прироста составил 94%), совокупный портфель сделок рынка вырос на 6,7% и составил 7,2 трлн рублей. Доля лизинга в ВВП страны за шесть месяцев 2023 года выросла до 2,6%. За аналогичный период прошлого года доля достигала всего 1,4%. С полным данными исследования можно ознакомиться на сайте РА "Эксперт РА": https://raexpert.ru/researches/leasing/1h_2023/.
Максим Калинкин, Вице-Президент Группы Газпромбанк Лизинг, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг отметил: "Динамика развития бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг опережает рыночные темпы почти в 1,5 раза. Можно сказать, мы задаем определенный вектор для рынка и обеспечиваем его стабильность. Сегодня каждый четвертый легкий коммерческий и грузовой автомобиль и каждая пятая единица строительно-дорожной техники приобретены через компании группы Газпромбанк Лизинг. Рекордные показатели Группы и рынка лизинга - прямое свидетельство, что лизинг совершенно точно инструмент не последнего выбора для финансирования проектов российской экономики".