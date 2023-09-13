В Тюмени открыли первый в регионе энергокласс для школьников

Образовательная площадка для будущих энергетиков создана в сотрудничестве компании "Россети Тюмень" и Тюменского индустриального университета

ТАСС, 13 сентября. Первый в Тюменской области Энергокласс открылся на базе Общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета (ТИУ). Как сообщают в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень", учениками профильной группы стали 26 десятиклассников.

"Ребят ждет углубленное изучение физики, математики, информатики, а также проектные задания по актуальным для отрасли темам. Образовательная площадка для будущих энергетиков появилась в результате сотрудничества авторов проекта - компании "Россети Тюмень" - с Тюменским индустриальным университетом. Теоретические занятия для старшеклассников будут проводить эксперты тюменского филиала компании и преподаватели ТИУ", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в основе нового школьного формата лежит оригинальная образовательная программа. Ученики познакомятся с основами энергетики и электробезопасности, смогут посетить действующие объекты "Россети Тюмень" и принять участие в отраслевых олимпиадах и конкурсах. Подобные энергоклассы уже действуют в Югре и на Ямале. Приобретенные навыки повышают шансы лицеистов на успешное прохождение вступительных испытаний и получение высшего образования по инженерным специальностям, добавили департаменте.

"Руководство системообразующей энергокомпании уделяет значительное внимание подготовке перспективных кадров и развитию персонала. Взаимодействие с образовательными организациями помимо энергоклассов включает целевое обучение в вузах, оплачиваемую стажировку и движение студотрядов. Для работников предприятия предусмотрена возможность повышения квалификации и получения дополнительного высшего образования", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время "Россети Тюмень" ведут диалог с партнерами по разработке программы практико-ориентированной подготовки для преподавателей отраслевых вузов региона, добавили в компании.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.