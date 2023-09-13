Выставку "Станция Манеж" посетили 226 тыс. человек

Экспозиция площадью 9 тыс. кв. м включала шесть тематических зон. Каждая из них была мультимедийной и интерактивной, а посетители могли взаимодействовать со многими экспонатами

ТАСС, 13 сентября. Выставка "Станция Манеж", прошедшая в рамках Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж", вызвала большой интерес: за 23 дня ее увидели 226 тыс. человек.

"У выставки "Станция Манеж" - рекордная посещаемость среди экспозиций "Манежа". Мы рады, что к транспорту Москвы, к тем проектам, которые реализованы в столице в последние годы, такой огромный интерес. Московский транспорт - это двигатель позитивных изменений в городе, поэтому уверены, что подобные выставки будут проходить и в будущем. Впереди открытие новых линий метро и новые масштабные проекты", - заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Станция Манеж" стала одним из важнейших событий масштабной экспозиции "Год нового транспортного каркаса", посвященной достижениям столицы в области транспорта за последнее десятилетие. Благодаря ей посетители смогли в увлекательном формате узнать о ключевых масштабных проектах Правительства Москвы в этой сфере, а также оценить их влияние на жизнь Московского региона. Это одна из крупнейших мультимедийных транспортных выставок в мире.

Выставка продемонстрировала, как открытие новых транспортных магистралей - Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро, Московских центральных диаметров (МЦД) - улучшило движение в московской агломерации, а также рассказала о новых проектах - МЦД-3 и МЦД-4. Кстати, именно с площадки ЦВЗ "Манеж" 17 августа Мэр Москвы Сергей Собянин и Президент России Владимир Путин дали старт движению по МЦД-3 - новой наземной линии метро.

Экспозиция площадью 9 тыс. кв. м включала шесть тематических зон. Каждая из них была мультимедийной и интерактивной, а посетители могли взаимодействовать со многими экспонатами. Самое большое пространство отвели МЦД - его площадь составила 420 кв. м.

Впервые перед Манежем установили два настоящих вагона - "Иволгу 3.0" и "Москву-2020", которые стали символами инновационных изменений в московском транспорте. В первый день работы выставки гостям раздали более 1 тыс. эскимобусов.

На выставке было представлено более 1 тыс. уникальных экспонатов - от тематических карт "Тройка" и олимпийского факела 2014 года до макета тоннеля перспективного МЦД-5.

37-метровая голограмма с поездом "Иволга 3.0" вошла в Книгу рекордов России как самая большая в стране. А два симулятора кабины машиниста электропоезда стали настоящими звездами выставки, и каждый посетитель мог примерить на себя эту профессию.

Внутри "Манежа" уложили 1,2 км рельсов и установили пять передвижных макетов вагонов "Иволга 3.0" и "Москва-2020", которые позволяли удобно перемещаться между разными зонами выставки.

Помимо этого, здесь было представлено восемь экспериментальных автомобилей марки "Москвич" 1970-1990-х годов, причем некоторые из них существуют в единственном экземпляре. Гости могли оценить и три современные модели - "Москвич 3", "Москвич-3 е" и "Москвич-6", производство и продажи которого начнутся в этом году. Кроме того, среди экспонатов были водородный лимузин Aurus и электромотоцикл Aurus Merlon.

Важной частью "Станции Манеж" стал семейный досуговый центр. Здесь 14 тыс. детей собрали 26 550 поделок своими руками. Детская мотошкола выдала более 7,5 тыс. прав на управление беговелами.

Стенд работодателя "Московский транспорт - это люди" привлек более 1,7 тыс. соискателей, которые подали свои резюме прямо на выставке.

За 23 дня работы лекторий выставки собрал 125 спикеров, в числе которых были транспортные эксперты, актеры, блогеры, журналисты.

ТАСС - генеральное информационное агентство.

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