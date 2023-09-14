Эксперт: рост маркетплейсов меняет рынок труда

Сооснователь и директор по продуктам бухгалтерского аутсорсинга "Мое дело" Анастасия Моргунова отметила, что все более узкую специализацию получают эксперты различного профиля

ТАСС, 14 сентября. Экспансия крупных маркетплейсов в российских регионах изменила рынок труда в стране. Число селлеров на маркетплейсах растет, при этом заметно увеличивается и количество продавцов, работающих на нескольких маркетплейсах одновременно. На этом фоне все более узкую специализацию получают эксперты различного профиля. В частности, это касается бухгалтерского направления.

"Несколько лет назад запрос на бухгалтеров в сфере торговли со стороны крупных ритейлеров сменился на более узкий запрос "бухгалтер в сфере электронной коммерции". Сейчас на наших глазах появляется еще более узкая специализация "бухгалтер в сфере продаж на маркетплейсах". За последние два года мы увидели большой запрос на таких специалистов", - рассказывает сооснователь и директор по продуктам бухгалтерского аутсорсинга "Мое дело" Анастасия Моргунова.

По ее словам, начинающим предпринимателям часто не хватает знаний или ресурсов на правильное ведение бухгалтерии и взаимодействие с налоговыми органами, из-за чего появляются юридические проблемы. Не зря за год спрос на услуги юристов и бухгалтеров увеличился вдвое.

"На рынке за последние два года очень хорошо заметен рост. Большинство наших клиентов перед тем как прийти к нам, сталкиваются с проблемами организации учета, приема и ведения сотрудников, с расчетом налогов. Конечно, со временем в этом можно разобраться, проконсультироваться со специалистом или можно довериться профессиональной команде, которая, помимо бухгалтерии, поможет провести анализ ниши и конкурентов, настроит рекламу и займется комплексным продвижением товара. Для того, чтобы поддержать молодые компании и упростить ведение отчетности, мы создали тариф, где селлеры могут делегировать налоговые, кадровые и бухгалтерские учеты, а также настроить магазин "под ключ", получить услуги дизайна", - поясняет Анастасия Моргунова.

Моргунова уверена, что тенденция на рост рынка маркетплейсов будет сохраняться еще два-три года. Подобная бухгалтерская помощь способствует совместному увеличению капитализации бизнеса в каждый квартал.