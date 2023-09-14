Индекс промпроизводства в Челябинской области в январе-июле вырос на 11,3%

Среднемесячная зарплата увеличилась на 15,1%, реальная - на 9,4%

ТАСС, 14 сентября. Экономика Челябинской области продолжает показывать положительную динамику, сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

"За семь месяцев с начала года индекс промышленного производства вырос на 11,3%. Высокий показатель в обрабатывающей промышленности - 14%. На 9,7% вырос оборот розничной торговли. Важный показатель - рост инвестиций в основной капитал, что во многом стало результатом системной господдержки. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 15,1% и составила 55 700 рублей, реальная (скорректированная на уровень инфляции) - 109,4%", - сказано в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что уже началась работа по формированию бюджета следующего года. "Ряд распределений средств в целом уже готово. В частности, по инициативному бюджетированию надо донести муниципалитетам параметры для организации работы с жителями по отбору проектов. Поручаю это сделать до конца недели", - сказал глава региона.

В России

В России объем промышленного производства за январь-июль вырос на 2,6% в годовом выражении, в июле 2023 года рост составил 4,9% по сравнению с июлем 2022 года, сообщили в Росстате.

По данным Минпромторга, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности пятый месяц подряд демонстрирует положительную динамику, что объясняется "невысокой" базой соответствующих периодов предыдущего года. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что промышленность адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям. "Тем не менее, негативное влияние на динамику показателя все еще оказывают санкционные ограничения и закрытие экспортных рынков по наиболее емким отраслям, среди которых в том числе химический и лесопромышленный комплексы, которые требуют более длительной переориентации экспортных поставок", - отметили в министерстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее обратил внимание на то, что санкции со стороны недружественных государств привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. "Но несмотря на все трудности российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки. Они (предприятия - прим. ТАСС) сейчас активно наращивают темпы выпуска продукции", - указал он.

В УрФО

В июльском рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики Челябинская область заняла восьмое место. "Челябинская, Свердловская и Курганская области вошли в топ-15 эффективности реализации промышленной политики. Индекс промышленного производства по округу снизился по итогам прошлого года незначительно", - сообщили ранее в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Рейтинг - это оценка не столько эффективности, сколько стрессоустойчивости региональных команд. Перед нами стоит еще множество задач в сфере развития промышленности. И рейтинг Минпромторга - это индикатор правильности приложения усилий. Он позволяет регионам задавать себе правильно поставленные вопросы, и в итоге принимать эффективные решения для развития промышленности", - передаются в сообщении слова Якушева.