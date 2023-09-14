Текслер потребовал решить основные мероприятия по нацпроектам на Южном Урале к 1 декабря

Губернатор Челябинской области добавил, что не реализованные к этой дате мероприятия попадут под его личный особый контроль

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал выполнить основные мероприятия по национальным проектам в регионе до 1 декабря. "Мы договаривались, я напомню, основные мероприятия закрыть к 1 декабря. Я это поручение не снимаю. Все построить и все сдать. А все, что за 1 декабря, уже подпадает под зону риска, и это особый контроль. И, соответственно, только с докладом мне по тем объектам, которые у нас после 1 декабря будут не сданы. Со всеми вытекающими разборками, конечно", - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Дорожные работы

Говоря о завершении сезона дорожных ремонтных и строительных работ в регионе, Текслер отметил, что в этом году около 45% дорожного фонда направлено муниципальным образованиям на ремонт дорог местного значения.

"Эти средства районы могут использовать и на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, на приведение пешеходных переходов к требованиям нацстандартов. Многие уже используют экономию от торгов на установку барьерного ограждения, искусственных неровностей, замену дорожных знаков. Все эти меры позволяют предупредить или уменьшить тяжесть последствий ДТП", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ликвидация свалок

Также муниципалитетам необходимо до 1 ноября завершить все работы по ликвидации несанкционированных свалок, отмечает глава региона. "Есть территории, где еще не заключены контракты на эти работы. К примеру, Нагайбакский район. Срочно исправляйте ситуацию!" - потребовал Текслер, а также поручил областному министерству экологии проанализировать ситуацию на местах, где несанкционированные свалки возникают повторно.

Ранее пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) отмечала, что за полгода в России профинансировано восемь проектов по созданию предприятий обращения с бытовыми отходами. "По итогам первого полугодия 2023 года РЭО вложил 26,4 млрд рублей в восемь проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эти средства получены за счет выпуска облигаций РЭО. Общая мощность объектов составляет 4,45 млн тонн в год. Их создание позволит регионам прийти к достижению показателей нацпроекта "Экология" по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Газификация

С приближением холодов особенно актуальным вопросом становится газификация. Ее уровень в области составляет 77%, что выше общероссийского. Темпы планируется нарастить в ходе реализации профильных программ, приводятся в сообщении слова Текслера. В 2023 году на строительство газопроводов и газовых сетей 22 муниципальным образованиям выделены субсидии в объеме более миллиарда рублей по 43 объектам. К концу года планируется построить 350 км газопроводов и газовых сетей, будет газифицировано 23 населенных пункта с возможностью подключения к газу более 3 тыс. домовладений.

В управлении напомнили, что по инициативе губернатора увеличен максимальный размер выплат на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Ранее был расширен перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на эту меру соцподдержки. Сейчас увеличен максимальный размер выплаты в полтора раза - до 150 тыс. рублей.

Нацпроекты в РФ

Средний уровень достижения показателей по национальным проектам в России составил 98,95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля в ходе встречи с президентом России. По словам премьера, методология оценки построена по трем направлениям: все мероприятия, которые были прописаны на стратегических сессиях как способы достижения нацпроектов, финансы и обратная связь по нацпроектам. "У нас кураторы проектов, вице-премьеры, занимаются этим на постоянной основе", - добавил Мишустин.