На Южном Урале реализуют новые волонтерские экологические проекты

С инициативами выступили участники форума "Эколидеры", который собрал более 300 участников экологических движений ОМК, РЖД и Росатома

ТАСС, 14 сентября. Экологические волонтеры запустят новые проекты в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ОМК, с такими инициативами выступили участники форума "Эколидеры", который прошел в Челябинске в начале сентября и собрал более 300 участников экологических движений группы ОМК, компании РЖД и корпорации "Росатом" из 12 регионов России.

"В ходе форума "Эколидеры" перед эковолонтерами выступили более 40 экспертов в сфере охраны природы, зоозащиты, социального экологического предпринимательства. Также волонтеры побывали на заводах по переработке пластика, бумаги и элементов питания, в национальном парке "Таганай", в приюте для животных "Спаси меня", в культурном центре "#Немузеймусора". Волонтеры ОМК, РЖД и "Росатома" разработали идеи новых инициатив, которые компании планируют поддержать в Челябинской области, в том числе вместе с правительством региона", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Челябинск стал площадкой для форума неслучайно. Регион входит в десятку субъектов-лидеров в сфере обращения с коммунальными отходами (ТКО). Здесь работают несколько перерабатывающих заводов, в том числе и единственный в стране завод по переработке батареек. В Челябинской области большое внимание уделяют особо охраняемым природным территориям, активно развивают экологический туризм.

"Челябинская область известна на всю страну, в первую очередь, как промышленный регион. Поэтому экологическим вопросам у нас всегда уделялось и уделяется особое внимание. Проведение подобного форума в Челябинске говорит о том, что нашу работу, в частности, в сфере эковолонтерства и экопросвещения, заметили и оценили на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова замгубернатора региона Александра Козлова.

"Группа ОМК в своей работе придерживается принципов устойчивого развития, и в том числе снижает влияние промышленного производства на природу. Сотрудники компании поддерживают наше стремление сделать комфортнее жизнь в регионах, где расположены предприятия компании. Из 32 тыс. сотрудников ОМК каждый пятый - волонтер, мы развиваем собственное экологическое волонтерское движение. Благодаря форуму "Эколидеры" мы смогли объединить усилия по поддержке волонтерства и экопросвещения с единомышленниками из РЖД, "Росатома" и правительства Челябинской области, чтобы помочь сохранить природу городов, где живут наши сотрудники", - отметила президент ОМК Наталья Еремина.