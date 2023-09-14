С 2022 года федеральное законодательство требует от всех органов власти и подведомственных организаций вести госпаблики в соцсетях

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам территорий уделять больше внимания коммуникации с жителями, в том числе через интернет. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря 2022 года обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правительство РФ указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные - адрес электронной почты и номера телефонов.

"Это наиболее удобный для людей способ получать достоверную информацию, обращаться со своими вопросами и предложениями, давать обратную связь. Важно обратить внимание на соответствие госпабликов требованиям федерального закона. Прошу глав лично контролировать тему. Отдельно акцентирую внимание на работе с Платформой обратной связи", - приводятся в сообщении слова Текслера.

О госпабликах

Более 43 млн уникальных пользователей VK подписаны на официальные страницы госорганов ("Госпаблики"), которые размещены в социальной сети. Об этом рассказал в начале сентября генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе пленарного заседания Форума социальных инноваций регионов.

Кириенко напомнил, что по поручению президента в 2022 году создано более 170 тыс. официальных страниц госорганов как федеральных, так и региональных учреждений. "Сегодня на эти сервисы подписаны более 43 млн уникальных подписчиков. И для вас это уникальная возможность для взаимодействия и донесения подобной информации для ваших пользователей", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак отмечал, что о рейтинге регионов в выполнении федерального закона о госпабликах говорить пока рано. "Для регионов это большой объем работы и работа новая. Это большой вызов для всех, потому что, мы говорим о создании глобальной информационной государственной инфраструктуры в Интернете. Эта информационная сетка позволит и на локальном уровне доносить местную повестку, и в целом, по стране информировать людей по важнейшим трекам, связанным с здравоохранением, с ЖКХ, с образованием. Она требует серьезной перестройки инфраструктуры, потому что мы говорим о более чем 150 тыс. площадок по стране. Конечно, подобная инфраструктура не появляется за месяц или за два-три", - сказал он.