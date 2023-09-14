Новикомбанк опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2022 год

Документ подготовлен в соответствии с планом мероприятий по внедрению ОСК-принципов, направленным на реализацию повестки национальных целей развития Российской Федерации

ТАСС, 14 сентября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, впервые публикует "Отчет об устойчивом развитии", в котором учитывались как лучшие банковские практики, так и рекомендации Банка России. В документе раскрыты такие темы, как этапы трансформации Новикомбанка, связанные с повесткой устойчивого развития, его вклад в достижение национальных целей России, принципы ответственного ведения бизнеса, социальная эволюция и благотворительная деятельность, экологический менеджмент, управление рисками и корпоративное управление.

Тема ответственного финансирования не первый год находится в фокусе внимания Новикомбанка. Основные аспекты устойчивого развития всегда присутствовали в системе корпоративного управления, но не выделялись в самостоятельные направления. В 2021 году банком был принят План мероприятий по развитию и внедрению ОСК-принципов ("окружающая среда, социальное развитие и корпоративное управление"). Аббревиатура используется банком в качестве замены иностранного понятия "ESG". В широком смысле понятие "ОСК" означает устойчивое развитие организации, которое строится на бережном отношении к окружающей среде, высокой социальной ответственности и должном качестве корпоративного управления.

Этот отчет - результат закономерного развития сложившейся в банке практики, ориентированной на прозрачность и последовательность в освещении своей деятельности и соблюдении интересов всех сторон. В дополнении к финансовой отчетности Новикомбанк планирует на ежегодной основе раскрывать достижения в области устойчивого развития, постепенно охватывая все более широкий спектр вопросов, волнующих акционеров, инвесторов, сотрудников и других заинтересованных лиц.

"Мы решили опубликовать отчет об устойчивом развитии в непростое и вместе с тем насыщенное событиями время. Несмотря на новые экономические условия и переход инициативы развития ОСК-повестки от зарубежных инвесторов к государству, ее актуальность по-прежнему бесспорна. Очевидно, что отечественная промышленность должна развиваться с учетом принципов экологической и социальной ответственности, поэтому, как опорный банк Ростеха, мы последовательно интегрируем концепцию устойчивого развития в наши стратегические планы, а также консультируем клиентов по внедрению этих принципов в новые производственные проекты", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.