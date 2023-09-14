Депутаты Заксобрания начинают работу по согласительным процедурам в свердловском минфине

Согласительная комиссия в министерстве финансов региона приступит к работе с 15 сентября

ТАСС, 14 сентября. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области начинают работать в рамках согласительных процедур в министерстве финансов региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина провела совещание с заместителями председателя, председателями комитетов и комиссий регионального парламента. Обсуждены вопросы повестки внеочередного заседания Законодательного собрания, запланированного на 20 сентября. В повестку включен вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муниципального образования "город Екатеринбург" объектов государственной собственности Свердловской области – сооружений коммунального хозяйства, дорожного транспорта и очистных сооружений в городе Екатеринбурге. Правительство Свердловской области ходатайствует о безвозмездной передаче в собственность города Екатеринбурга водоотводного канала, очистных сооружений и ряда объектов улично-дорожной сети в районе "Новокольцовский", - сказано в сообщении.

В соответствии с региональным законодательством, решения об отчуждении объектов областной собственности, балансовая стоимость которых превышает 20 млн рублей, принимаются правительством Свердловской области после получения согласия Законодательного Собрания. Поскольку балансовая стоимость каждого из объектов превышает 20 млн рублей, правительство региона обратилось в областной парламент за предоставлением согласия на безвозмездную передачу объектов.

Кроме того, в сентябре стартует процесс формирования областного бюджета на предстоящий год.

"В регионе начинаются согласительные процедуры по формированию облбюджета на 2024 год. Согласительная комиссия в министерстве финансов области приступит к работе с 15 сентября. Напомню, во время согласительных процедур в региональном минфине обсуждаются предложения муниципальных образований. Депутаты заксобрания традиционно принимают активное участие в этой работе", – отметила Бабушкина.