В Карелии фестиваль "Золотая Маска" представит свою программу в 11-й раз в сентябре

Спектакли пройдут в Костомукше с 13 сентября по 15 сентября и Петрозаводске с 15 сентября по 20 сентября

ТАСС, 14 сентября. В сентябре 2023 года "Золотая Маска" в 11-й раз представит программу в Республике Карелия. Фестиваль пройдет сразу в двух городах - Петрозаводске и Костомукше.

Московский театр имени А.С. Пушкина откроет фестиваль спектаклем "Обещание на рассвете" с Александрой Урсуляк и Андреем Заводюком в главных ролях - на сценах культурно-спортивного центра "Дружба" и Музыкального театра Республики Карелия.

Детям и их родителям Саратовский театр кукол "Теремок" представит спектакль "Клочки по закоулочкам" по одноименной пьесе Григория Остера.

Впервые Петрозаводск вместе с "Золотой Маской" посетит Московский театр "Практика" со спектаклем "Поле" режиссера Марины Брусникиной по тексту Чингиза Айтматова.

В рамках фестиваля в Петрозаводске представят постановки театров Республики Карелия. Музыкальный театр представит оперу "Паяцы", отмеченную этой весной Премией "Золотая Маска" за "Лучшую мужскую роль". Завершит фестиваль спектакль "Ревизор" Театра кукол, также ставший номинантом Премии 2023 года.

"Мы с благодарностью отмечаем, что Фестиваль дает возможность карельской публике испытать яркие эмоции и дарит им незабываемые впечатления от встречи с искусством легендарных театров и признанных мастеров сцены, обогащает культурный опыт зрителей и знакомит нас с новыми именами и талантами. Для любителей искусства профессиональной сцены Карелии большая честь, что в афише фестиваля "Золотая Маска" в Петрозаводске есть и спектакли наших карельских театров, отмеченные этой важной российской премией", - рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По словам Директор Музыкального театра Республики Карелия Елены Ларионовой, особенно ценно, что фестиваль за это время стал не только праздником для зрителей, но и территорией общения "людей театра". "Золотая Маска" создает единое творческое пространство для обмена опытом, просвещения как зрителей, так и деятелей сцены, вовлекая все стороны в разговор о актуальном театральном искусстве", - поделилась она.

"Фестиваль "Золотая Маска" - одно из самых важных событий в театральном мире, которое ждут жители различных регионов нашей страны. Мы рады возможности поддержать Фестиваль, потому что он не просто позволяет найти лучшие спектакли, показать их столичным зрителям, но, что для нас наиболее ценно, - привезти их в регионы", - рассказала учредитель Благотворительного фонда "Доброта Севера" Елена Тополева-Солдунова.

"Золотая Маска" в городах России - масштабная ежегодная программа, благодаря которой десятки тысяч зрителей по всей стране получают возможность увидеть современный театр и его актеров. Первый проект программы состоялся в 2000 году, и за это время "Золотая Маска" провела более 170 фестивалей не только в крупных культурных центрах, но и в малых и удаленных городах.

Фестиваль включает работы легендарных мастеров и талантливых молодых режиссеров, постановки как по классическим произведениям, так и по текстам, написанным современниками. "Золотая Маска" представляет спектакли, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии, отмеченные экспертным сообществом, завоевавшие любовь зрителей. На фестивале представлены постановки всех жанров от драматических и музыкальных спектаклей, балета и современного танца до театра кукол и новаторских работ. В проект входит специальная программа, включающая паблик-токи и творческие встречи, мастер-классы, лаборатории, лекции по истории современного театра.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Карелия. Генеральным партнером "Золотой Маски" в городах России третий год выступает Сбер. Проекты в Петрозаводске и Костомукше поддерживают ПАО "Северсталь" и Благотворительный фонд "Доброта Севера". Музыкальный театр Республики Карелия принимает участие в организации мероприятия.

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