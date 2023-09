В Казани завершился первый в истории российско-китайский форум "РОСТКИ"

Мероприятие прошло 7-8 сентября

ТАСС, 14 сентября. Первый крупнейший международный форум РОСТКИ - "Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество" прошел 7-8 сентября 2023 года в столице Республики Татарстан городе Казани.

Это новая ежегодная площадка для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В форуме приняли участие более 7 тыс. участников из 25 стран мира и 58 регионов России, среди которых более 600 представителей Поднебесной, включая гостей из провинций Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, Гуандун, Хэбэй, Юньнань, Ляонин, Цинхай. На Форуме были делегации из китайских городов Ханчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Юйхуань, Вэнлинь, Мэйшань, Дэян, Сиань, Дунъин, Ляньшань, Нэйцзян, Ляочэн, Гуанъюань, Пэнчжоу, Цицикар, Гуанчжоу, Маньчжурия, а также большие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.

Мероприятие стало отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов и создания совместных производств с китайскими партнерами.

"Мы намерены совместными усилиями создавать прекрасное будущее. Гуманитарные контакты, техническое и технологическое обучение будет способствовать еще большему сближению наших народов с точки зрения культуры и ментальности", - сказал заместитель Председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мердан Мукийит.

Налажены деловые контакты с: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) в Шанхае, Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (СССМЕ), Международная торговая компания China Daqing International Industry and Trade Company, Shengli oilfield kangbei petroleum engineering and equipment co., ltd, Qingdao huixin international trade co., ltd. и многие другие.

На Форуме подписали 21 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с китайскими коллегами. Среди них: Соглашение о взаимодействии Промышленного кластера Республики Татарстан и отраслевого комитета по сельскохозяйственному и дорожностроительному машиностроению, Договор о сетевой форме реализации образовательных программ между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Обществом с ограниченной ответственностью "Shangdong Daxueshi Education Service Group Co.", Меморандум о взаимопонимании Между Акционерным обществом "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и Обществом с ограниченной ответственностью "Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен".

В рамках Форума РОСТКИ прошли 44 деловые сессии, Форум городов, Международная выставка Russia-China Expo, пленарное заседание "Россия - Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы". Кроме того, состоялся регулярный матч континентальной хоккейной лиги между командой "Ак барс" и китайской командой "Куньлунь Ред Стар", а также показательные выступления восточных и национальных единоборств, турниры китайской древней игры Вэйци.

В культурную часть программы форума вошли такие события, как концерт мирового, китайского и татарского музыкального наследия силами китайских студентов в России; выставка Российского национального музея музыки "История одной дружбы" к 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова, фестиваль китайского кино и другие.

Приветственные речи передали глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Участниками заседания стали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мердан Мукийит, президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин.

"С удовлетворением констатирую, что Татарстан накопил богатый опыт успешного взаимодействия с китайскими друзьями. Поддерживаются дипломатические связи, реализуются соглашения торгово-экономического и научно-технического профилей", - сказал Лавров.

