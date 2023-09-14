Проект музейного комплекса в Выксе получил премию на архитектурном фестивале "Архитектон"

Музейный комплекс в малом городе Нижегородской области станет одной из частей индустриально-туристического центра "Шухов-парк"

ТАСС, 14 сентября. Проект музейного комплекса Центр промышленного прогресса в Выксе Нижегородской области победил в номинации "лучший проект общественной функции" на архитектурном фестивале "Архитектон" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК).

"Архитектурный проект Центра промышленного прогресса разработали в архитектурном бюро "Студия 44" под руководством Народного архитектора России Никиты Явейна. В частности, он создал такие масштабные проекты как Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге, проект музея "Оборона и блокада Ленинграда", железнодорожный вокзал "Олимпийский парк" в Сочи. Также по его проекту для размещения музейного комплекса отреставрировали и реконструировали здание Главного штаба на Дворцовой площади Северной столицы", - сказано в сообщении.

Музейный комплекс в Выксе станет одной из частей индустриально-туристического центра "Шухов-парк". Площадь парка - более 10 га, строит его группа ОМК. В Выксе расположено крупнейшее предприятие компании, производитель металлургической продукции для ТЭК, транспорта и стального строительства.

"Центр промышленного прогресса станет первым в мире музеем, который расскажет об истории и эволюции металла, о его роли в развитии цивилизации. Площадь музейного комплекса - более 5 тыс. кв. м. Откроют его в 2027 году", - сказано в сообщении компании.

Фестиваль "Архитектон" (18+) и одноименная выставка проходят с 13 по 17 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. В жюри фестиваля вошли известные российские архитекторы, урбанисты, искусствоведы и журналисты.