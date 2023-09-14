На ВЭФ теннисистка Надежда Петрова представила отечественную марку спортивной одежды TROFE

Бренд представляет женскую и детскую линии, в планах выпустить коллекции в других категориях для профессионалов и любителей тенниса

ТАСС, 14 сентября. Российская теннисистка, олимпийская призерка и экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представила новую марку теннисной одежды TROFE на Восточном экономическом форуме. Марка появилась на отечественном рынке совсем недавно, но уже завоевала любовь многих профессиональных спортсменов и любителей большого тенниса. Создательницы бренда Алина Елфимова и Любовь Сопова обращают внимание на практически штучное производство, качественные материалы и продуманность в каждой детали. Все коллекции выпускаются в ярких, насыщенных цветах с учетом последних трендов.

В рамках ВЭФ Петрова открыла массовый забег в защиту камчатского кречета и провела разминку для более 700 участников, вручила призы победителям, приняла участие в деловой программе форума, а также провела мастер-класс для детей, организованный при поддержке российского бренда теннисной одежды TROFE. Бренд также выступил одним из партнеров показа мод, который прошел в рамках ВЭФ на площадке "Улица Дальнего Востока".

"Бренд TROFE с большой радостью поддерживает проекты, направленные на популяризацию детского тенниса и на развитие спорта в России, такие как мастер-классы по теннису, детские соревнования. Для нас это очень важная миссия, которой мы будем следовать и дальше. На текущий момент TROFE представляет женскую и детскую линии, в планах выпустить коллекции в других категориях для профессионалов и любителей тенниса", - прокомментировала Сопова.

По словам Петровой, на таких масштабных форумах как ВЭФ, обсуждая вопросы, связанные с развитием детского спорта, нужно также уделять внимание и таким важным направлениям, как импортозамещение в спортивной отрасли.

"Сейчас, когда всемирно известные бренды приостановили сотрудничество с российским спортом, нужно позаботиться о том, чтобы профессиональные спортсмены и любители спортивного образа жизни были обеспечены высококачественной одеждой и обмундированием. Особенно важно, чтобы качественные спорттовары были доступны детям, детским спортшколам и клубам. В России есть производители, которые вполне могут конкурировать с раскрученными мировыми марками, и нужно поддерживать эти марки", - отметила она.

TROFE уже комплектует экипировкой теннисные школы, в том числе детскую школу большого тенниса в Москве Надежды Петровой. Например, юная спортсменка, 13-летняя Милана Харламова, которая тренируется у Петровой и уже входит в ТОП-25 лучших теннисисток России по своему году рождения, не только тренируется в теннисной одежде TROFE в школе, но и выступает в ней на соревнованиях.

В 2022 году на фоне санкций многие иностранные компании приостановили контракты с российским профессиональным спортом. Из России ушли такие бренды как Аdidas, Nike, Puma, Reebok и др. Однако свою долю на рынке укрепили отечественные марки. Среди них бренд спортивной одежды для тенниса TROFE. В одежде этой марки комфортно заниматься большим теннисом. Все вещи тестируются в движении, проверяются на удобство и комфорт. В новой коллекции TROFE - базовые топы, шорты и юбки, спроектированные для поддержки и максимального комфорта. Многие модели бренда вдохновлены знаменитыми российскими спортсменами.

Спортивные коллекции можно посмотреть здесь: trofe.fit

Реклама. ИП Сергеева Г.С.