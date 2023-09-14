В Уфе пройдут Российский энергетический форум и международная выставка "Энергетика Урала"

В работе форума и выставки примут участие компании из 20 регионов России, а также делегации из Беларуси, Китая, Армении и Кыргызстана

ТАСС, 14 сентября. С 27 по 29 сентября 2023 года в Уфе состоятся крупнейшие отраслевые события: Российский энергетический форум и XXIX международная выставка "Энергетика Урала". Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания. Генеральный спонсор - ООО "Башкирэнерго". ​​​​​​В работе форума и выставки примут участие компании из 20 регионов России, делегации органов власти и бизнес-сообщества из Беларуси, Китая, Армении и Кыргызстана.

Выставочная экспозиция

В выставке "Энергетика Урала" участвуют свыше 110 компаний - крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков электроэнергетической отрасли.

Впервые в этом году примут участие: ТК МКТ (Москва), Петербургская 50 (Казань), Новойл Стандарт (Уфа) и другие.

На выставке будут представлены стенды предприятий регионов России, КНР и коллективный стенд малого и среднего бизнеса РБ.

Экспозиция объединяет предприятия по тематическим разделам, охватывающим полный спектр направлений в энергетике:

"Электроэнергетика" представлена компаниями БЭСК, Башкирэнерго, Башкирская сетевая компания, Энергетическая сбытовая компания Башкортостана и др.;

"Высоковольтное и низковольтное оборудование": ERSO (Москва), Shanghai Huaming Power Equipment Co.(Китай), Хуамин (Екатеринбург), Точинвест-ШЗМК (Шадринск); Лидер-ЭНЕРГО (Тольятти);

"Зарядные станции": Промэнерго (Зеленодольск), Геоспейс Технолоджис Евразия (Уфа), Парус Электро (Уфа);

"Приборы учета, контроля и измерений": Энергомера (Ставрополь), СОНЭЛ (Московская область), Горизонт Плюс (Московская область), Матрица (Балашиха), МИР НПО (Омск);

"Кабельно-проводниковая продукция": ОПТИКЭНЕРГО (Саранск), МКТ ТК (Химки), Сарансккабель-Оптика; ЭМ-КАБЕЛЬ (Саранск);

"Релейная защита и автоматика": РАДИУС Автоматика (Зеленоград), РАДИУС-IT (Самара);

"Котельное и теплообменное оборудование": МЕКО (Цивильск), НОВОЙЛ Стандарт (Уфа);

"Безопасность на производстве. Охрана труда": Промтехресурсы ПП и другие;

"Теплоснабжение": Башкирская генерирующая компания (Уфа), Башкирские распределительные тепловые сети (Уфа) и другие.

Новинкой станет специальный раздел "Умное здание", в рамках которого ведущие производители и поставщики оборудования представят новейшие технологии в области автоматизации и диспетчеризации зданий, умных решений для оснащения современных зданий: СМАРТЭНЕРГО (Казань), МИР НПО (Омск), МИРТЕК ГК (Ставрополь), Kyland Technology Co., Ltd (Китай), ТМС (Москва), ИЦ Энергопрогресс (Казань), Радар ММС (Санкт-Петербург), Умный дом ИНСАЙТ-УФА;

В ходе работы блока "Территория инноваций" молодежь покажет свои креативные идеи, найдет интересные контакты для их воплощения.

Особое внимание посетителей вызовет экспозиция электротранспорта, на которой будут представлены такие марки, как EVOLUTE, OYAH, SKYWELL, Москвич.

Деловая программа Российского энергетического форума

Масштабная конгрессная программа форума объединит свыше 40 мероприятий с участием более 300 спикеров из 19 городов и субъектов РФ.

Работу форума поддерживают 10 отраслевых союзов и ассоциаций, 12 научных учреждений России и дружественных стран.

Центральным мероприятием станет пленарное заседание на тему "Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее". Модератором Пленарного заседания выступит Тамара Меребашвили, заместитель генерального директора, руководитель центра корпоративных и имущественных отношений ПАО "Интер РАО", председатель правления Ассоциации "Цифровая энергетика".

В рамках деловой программы свое участие подтверждают: ПАО "Интер РАО", Российское энергетическое агентство Минэнерго России, АО "Силовые машины", АО "БЭСК", АО "Холдинг ЭРСО", Фонд "Сколково", АО "Системный оператор Единой энергетической системы", Управления регулирования электроэнергетики ФАС России, Ассоциация "Сообщество потребителей энергии", Ассоциация энергосервисных компаний - "РАЭСКО", АО "Уральский турбинный завод", Дирекция по энергообеспечению ОАО "РЖД", Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии, НП по развитию возобновляемой энергетики "ЕВРОСОЛАР Россия", Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Казанский государственный энергетический университет, Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский энергетический университет и др.

Делегаты форума - руководители электросетевых, генерирующих, сбытовых компаний России, представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества и ключевых промышленных компаний.

Программа для молодежи

В программе представлен Молодежный форум для студентов отраслевых ВУЗов и ССУЗов и учащихся профильных классов. В его рамках состоится Встреча "без галстуков" с директорами ведущих энергетических компаний на тему "А сегодня что для завтра сделать нам?".

Впервые пройдет Энергетический диктант. Диктант будет состоять из 35 вопросов, касающихся теории электроэнергетики, зарождения, становления и развития генерации и любопытных фактов из истории энергетики. Призеры, набравшие наибольшее количество баллов по итогам диктанта, будут награждены ценными призами. Также впервые состоится Ток-шоу "Энергетическая головоломка", пройдет мастер-класс "В теплое будущее", коворкинг для участников творческих и исследовательских проектов.

Конкурсная программа

Параллельная программа #РЭФ включает проведение на площадке Форума конкурса на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки, церемонию награждения лучших предприятий по потреблению электроэнергии "Золотая Опора". Состоится подведение итогов конкурса "Надежный партнер" и награждение победителей Научно-технического конкурса по решению актуальных проблем энергетики.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Под эгидой Управления образования Администрации города Уфы состоится этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ "#Вместе ярче".

В его рамках пройдет презентация проектов, макетов, выставка рисунков и плакатов "Магия света", которые будут объединены в тематический блок "Территория старта".

Для участия в деловой программе необходимо пройти регистрацию на сайте.

Информационными партнерами выставки стали более 30 специализированных изданий РФ и более 40 специализированных сайтов. Освещать ход мероприятия будут порядка 30 аккредитованных журналистов РБ и России.

Возрастное ограничение: 12+.