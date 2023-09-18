Строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild соберет 700 спикеров и 500 экспонентов

Одно из крупнейших строительных мероприятий России пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 октября

ТАСС, 15 сентября. Одно из крупнейших строительных мероприятий России - X Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. (18+) состоится с 3 по 6 октября в Екатеринбурге. Как сообщают в оргкомитете мероприятия, участников ждет больше 200 секций и 700 спикеров, 40 тыс. кв. м выставочной площади и 500 экспонентов. Основной темой станет "Строительство человечности".

"Проведение 100+ дает нам уникальную возможность выйти на новый уровень и перенять успешный опыт коллег, найти партнеров. За 10 лет форум и выставка уверенно закрепили за собой статус международной площадки для обсуждения стратегических вопросов отрасли и демонстрации достижений", - приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Выставка полностью займет три павильона "Екатеринбург-Экспо". Участие подтвердили компании из 36 регионов и 68 городов России, 7 стран. Они представлены в следующих направлениях: производство и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектура, комфортная городская среда, дизайн интерьеров, энергоснабжение, освещение, строительная и специальная техника, электротранспорта.

В оргкомитете уточняют, что в деловой программе, помимо проектирования, строительства, эксплуатации уникальных зданий и сооружений, энергоэффективности и безопасности, будут обсуждаться "зеленое" строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование. Особое внимание уделят импортозамещению в строительстве и локальному производству материалов и технологий.

"Традиционно на 100+ пройдут тематические форумы, такие как Российский форум BIM-технологий, Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков "Интерконстрой - 2023", Форум дизайнеров интерьера, Форум комфортной городской среды, Арх-Евразия, Форум климатехников. Также в состав программы войдет профильная конференция "Техническое регулирование в строительстве". Кроме того, впервые состоится Форум государственного строительного надзора", - сказано в сообщении.

Подробную деловую программу и перечень экспонентов можно найти на официальном сайте forum-100.ru.

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