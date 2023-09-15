В новом детскому саду в ЖК "Город "В лесу" начались отделочные работы

Общая площадь объекта составляет 5,4 тыс. кв. м

ТАСС, 14 сентября. ЖК "Город "В лесу" (входит в группу ВЭБ.РФ) в Красногорске готовит к вводу в эксплуатацию свой второй детский сад. Здесь уже закончился монтаж наружных внутриплощадочных сетей. Здание красят снаружи, а внутри монтируют инженерные системы. Специалисты ведут отделочные работы и устанавливают оборудование.

Детский сад входит в состав IV очереди строительства жилого комплекса.

Новое дошкольное учебное учреждение рассчитано на 350 мест. Проект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5,4 тыс. кв. м с цветными фасадами, ярким благоустройством с функциональными прогулочными и игровыми площадками и верандами.

Девелопер планирует сдать этот объект в октябре 2023 года, чтобы жители новых корпусов IV очереди смогли воспользоваться услугами детского дошкольного учреждения сразу после заселения в дома.

Это уже второй детский сад в ЖК "Город "В лесу". Кроме того, в жилом комплексе открыта школа "Светлые горы". В 2021 году эта школа вошла в топ 35 лучших частных школ Москвы и Московской области по версии Forbes Education, а в 2022 году - в ТОП-200 лучших образовательных школ России по версии агентства RAEX.

В жилом комплексе сформирована разнообразная инфраструктура для детей, работают многочисленные кружки и секции. Все дворы благоустроены и закрыты для машин. Для семейных прогулок и отдыха благоустроено 7 га парковой зоны.

Город "В лесу" расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 минутах на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура, но и благоустроенный лесопарк площадью 7 га. ООО "ПроГород" - компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО "ПроГород" нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.

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