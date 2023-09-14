В ярмарке современного искусства Cosmoscow примут участие 80 галерей

Мероприятие также пройдет в онлайн-формате

ТАСС, 14 сентября. В 11-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow - крупном ежегодном событии в российской арт-индустрии - примут участие 80 галерей. Ключевая цель проекта - поддержка и развитие российского арт-рынка, а также создание платформы для взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества. 12 галерей представят свои стенды на Cosmoscow 2023 впервые.

Ярмарка также пройдет в онлайн-формате. Cosmoscow Online состоится с 29 сентября по 15 октября на платформе ТЕО by Cosmoscow, маркетплейсе современного искусства.

"Совсем скоро состоится 11-ый выпуск Cosmoscow, который маркирует начало второго десятилетия существования ярмарки современного искусства в России. В этом году Cosmoscow пройдет на новой площадке, важнейшей точке бизнес-карты Москвы - в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" близ делового центра "Москва-Сити".

В 2023 году экспертный совет Cosmoscow получил на рассмотрение рекордное количество заявок на участие - от более чем 150 галерей. На ярмарке можно будет увидеть стенды более 75 галерей, среди которых значительное число региональных участников из разных городов России - Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Воронежа. Отдельного внимания заслуживает дискуссионная программа Лектория Cosmoscow, куратором, который выступил Виктор Мизиано. Как и всегда, мы прилагаем максимальные усилия для поддержания высокого уровня организации ярмарки и создания качественной платформы для взаимодействия всех участников экосистемы арт-рынка - коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества", -комментирует Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow.

ТАСС - стратегический информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.