"Газпром трансгаз Екатеринбург" объявил о готовности объектов предприятия к зиме

© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Помимо специалистов профильных департаментов ПАО "Газпром", в комплексной проверке участвовали представители "Газпром газнадзора", "Газпром газобезопасности" и производственных отделов Общества

ТАСС, 15 сентября. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) состоялась комплексная проверка готовности объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Помимо специалистов профильных департаментов ПАО "Газпром" в ней участвовали представители "Газпром газнадзора", "Газпром газобезопасности" и производственных отделов Общества. Возглавил комиссию первый заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" Андрей Бронников", - отмечается в сообщении.

На предприятии добавили, что контрольные мероприятия стартовали в филиалах, расположенных в Оренбургской области. Проверяющие посетили компрессорную станцию Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В этом году по программе ПАО "Газпром" здесь проводится диагностическое обследование оборудования и технологических трубопроводов всех трех цехов - "Союз", "Новопсков" и "Домбаровский".

Затем комиссия побывала в Домбаровском ЛПУМГ, где осмотрела производственную площадку. Важным пунктом программы стало посещение одной из двух газораспределительных станций города Орска, где для повышения надежности ее работы продолжается капитальный ремонт с заменой отдельных узлов.

Далее проверяющие переехали в Челябинскую область и побывали на промплощадке Красногорского ЛПУМГ, где состоялся осмотр основных производственных объектов и зон хранения оборудования, материалов и техники.

Было отмечено, что в соответствии с утвержденным комплексным план-графиком капитальный ремонт ГРС, диагностика, ремонт и работы по замене запорной арматуры на линейной части, а также другие мероприятия по повышению надежности транспорта газа в "Газпром трансгаз Екатеринбург" продолжаются и будут завершены до конца 2023 года.

Кроме того, в рамках проверки во всех трех филиалах были организованы противоаварийные тренировки, содержащие вводные по условным инцидентам на объектах линейной части и энергохозяйства.

Завершилась работа комиссии итоговым совещанием, на котором был подписан Акт готовности объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годы, сообщили на предприятии.