При поддержке АО "УЭХК" состоялось зарыбление водохранилища в Свердловской области

С инициативой зарыбления Верх-Нейвинского водохранилища комбинат выступил впервые, выделив 1 млн рублей на мальков

ТАСС, 15 сентября. Выпуск в Верх-Нейвинское водохранилище мальков сазана состоялся в Свердловской области в рамках совместного проекта Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в г. Новоуральск Свердловской области) и Администрации Новоуральского городского округа (НГО) в лице МУП "Водоканал" - ключевых водопользователей для нужд производства и обеспечения питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе УЭХК.

"С инициативой зарыбления Верх-Нейвинского водохранилища АО "УЭХК" выступил впервые, выделив 1 млн рублей на мальков. Еще 500 тыс. рублей выделил МУП "Водоканал", - сказано в сообщении.

В мероприятии участвовали представители АО "УЭХК", АО "ТВЭЛ", администрации Новоуральского городского округа и Свердловской области, отдела Рыбоохраны региона и Зеленоборского рыборазводного завода.

На предприятии уточнили, что в рамках подготовки к зарыблению АО "УЭХК" профинансированы научно-исследовательские работы по определению состояния водных ресурсов Верх-Нейвинского водохранилища. После обсуждения представленного отчета было принято решение о предполагаемом объеме и предпочтительных видах выпускаемых биоресурсов для зарыбления пруда, проведены подготовительные работы с учетом всех нюансов.

"Перед выпуском мальков в Верх-Нейвинское водохранилище специалисты рыборазводного завода произвели контрольное взвешивание мальков сазана. Их вес был признан соответствующим нормативам. Доставили молодь сазана на специальном транспорте, где предусмотрено все необходимое для ее жизнеобеспечения. Второй этап зарыбления Верх-Нейвинского водохранилища пройдет, когда мальки белого амура и судака в специальных условиях достигнут необходимого веса", - отметили в пресс-службе.

"УЭХК ежегодно направляет порядка 1 млрд рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Восстановление водного баланса Верх-Нейвинского водохранилища важно с точки зрения улучшения экосистемы единственного питьевого источника Новоуральска", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин.

Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды, сказано в сообщении пресс-службы. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов.

"Предприятия разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", занимающиеся обогащением урана, традиционно проводят мероприятия по зарыблению водоемов в своих регионах. Так, в Иркутской области при поддержке Ангарского электролизного химического комбината выпустили мальков сазана в реку Ангару и в реку Китой, в Томской области специалисты Сибирского химического комбината организуют зарыбление реки Томь мальками пеляди", - добавили на комбинате.