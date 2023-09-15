Эксперт: инициативе "Один пояс - один путь" нужен антимонопольный трек

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики Алексей Иванов заявил, что антимонопольное регулирование должно использоваться "для расшивки тонких мест в региональных экономических проектах"

ТАСС, 15 сентября. Инициатива "Один пояс - один путь" нуждается в антимонопольном треке, считает директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Иванов. Такое заявление он сделал на полях Недели просвещения о справедливой конкурентной политике и X Международного форума КНР по справедливой конкурентной политике в Нанкине (Китай), сообщили в Международном центре конкурентного права и политики БРИКС.

"Работа по антимонопольному треку уже ведется в ЕАЭС, активно реализуется и набирает обороты в БРИКС, необходимо наладить ее и в рамках интеграционного проекта Китая "Один пояс - один путь". Антимонопольное регулирование должно использоваться для расшивки тонких мест в региональных экономических проектах", - сказал Иванов.

Заявление прозвучало на встрече российской делегации с руководителем Национального антимонопольного бюро Китая, замглавы Государственного управления по регулированию рынков Китая (SAMR) Гань Линь. Российскую делегацию возглавил замглавы ФАС РФ Андрей Цыганов, во встрече приняли участие сотрудники ФАС и Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики.

Иванов обозначил две основные задачи для регуляторов в условиях новой экономики. Помимо инкорпорирования антимонопольного регулирования в различные проекты по региональной экономической интеграции, в частности, в проект "Один пояс - один путь", это также постановка актуальных целей антимонопольного регулирования: содействия разнообразию и социальной справедливости, а также большей устойчивости экономики, заявил эксперт.

По его словам, необходимо инкорпорировать ценности устойчивого развития в антимонопольную политику, и Центр БРИКС как раз завершает подготовку масштабного доклада по этой теме. Документ будет представлен в октябре в Дели на VIII Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, организуемой Комиссией по конкуренции Индии при поддержке антимонопольных органов всех стран БРИКС.

"Говоря о целях устойчивого развития, sustainable development goals, зачастую в первую очередь имеют в виду климатические изменения, но при этом выпускают из виду социальную повестку, а ведь она не менее масштабна. Доступ к лекарствам и технологиям, борьба с неравенством, голодом и так далее - все это должно находиться в фокусе внимания регулятора, и здесь необходимо задействовать механизмы защиты конкуренции", - сказал Иванов.

Об инициативе "Один пояс - один путь"

Инициатива "Один пояс - один путь", представленная в 2013 году руководством КНР во главе с Си Цзиньпином, направлена на стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также на содействие миру и устойчивому развитию, говорится в сообщении.