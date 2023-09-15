ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России

Форуму передадут сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа

ТАСС, 15 сентября. Восточному экономическому форуму (ВЭФ) будут переданы сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа, благодаря чему ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией. Об говорится в соглашении между фондом Росконгресс и нефтегазохимическойкомпанией СИБУР, сообщила пресс-служба форума.

Сертифицированные сокращения выбросов - это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных или сокращенных выбросов парниковых газов, пояснили в сообщении, добавив, что компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим предприятиям.

Здесь также отметили, что передача единиц сокращений выбросов будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance заверит выполненные расчеты и подтвердит погашение углеродного следа ВЭФ в соответствии с международным стандартом.

"Одним из важных элементов программы ВЭФ традиционно является климатическая и природоохранная повестка. Получение ВЭФ статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении. Уверен, эта инициатива станет хорошим примером для других деловых площадок", - сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

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