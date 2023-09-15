Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес форума международного сотрудничества

Форум международного сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа открылся в городе Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке Китая

ТАСС, 15 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил поздравительное письмо участникам форума международного сотрудничества в области услуг грузовых поездов Китай-Европа, который открылся в городе Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщают в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"В своем письме Си Цзиньпин отметил, что услуги грузовых поездов Китай-Европа создали новую платформу для торгово-экономического сотрудничества вдоль соответствующих маршрутов и эффективно гарантируют стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, придавая тем самым новый импульс развитию мировой экономики. Китай готов в дальнейшем вместе с разными сторонами придерживаться принципа совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, и вносить новый и более значительный вклад в содействие созданию сообщества единой судьбы человечества", - цитируют председателя КНР в дипмиссии.

Форум с главной темой "Углубление взаимосвязанности и содействие взаимовыгодному сотрудничеству" был совместно организован Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР, Министерством транспорта КНР, Главным таможенным управлением КНР, Китайской железнодорожной корпорацией и правительствами ряда регионов страны, отмечается в сообщении.