В Подмосковье изменился порядок техобслуживания газового оборудования в жилых домах

Стоимость услуг по обслуживанию газового оборудования будет опубликована в четвертом квартале этого года

ТАСС, 18 сентября. С 1 января 2024 года в Московской области техобслуживание (ТО) газового оборудования в многоквартирных домах будет производить только газораспределительная организация АО "Мособлгаз".

Нововведение вступило в силу согласно Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс Российской Федерации".

Техобслуживание газового оборудования в жилых домах на территории региона будет производиться раз в год. Утвержденный график ТО опубликуют на сайте АО "Мособлгаз" 20 декабря текущего года. Стоимость услуг по обслуживанию газового оборудования будет опубликована в четвертом квартале этого года.

Предварительно, за 20 дней до начала работ управляющие компании разместят на информационных щитах соответствующие объявления, а жители получат уведомления о дате начала работ по электронной почте.

"В соотвествии с федеральным законодательством со следующего года мы переходим на новый четкий и прозрачный стандарт техобслуживания газового оборудования в МКД. Полномочия по обслуживанию переходят к единому газовому оператору, которому мы доверяем и у которого есть компетенции, высококлассные специалисты, техника и ресурсы - к Мособлгазу. Это позволит повысить контроль как за состоянием газового оборудования, так и газовой безопасностью жителей", - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В частных домовладениях договоры на проведение ТО, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действовать до срока их окончания. Если договор не был заключен, то после 1 сентября текущего года его можно будет заключить только с АО "Мособлгаз". Другая ситуация с договорами у собственников квартир. Они также действуют до прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2023 года. Далее следует перезаключить договор с "Мособлгазом".

Само техобслуживание включает в себя устранение утечек газа, проверку тяги в дымоходах и вентканалах, очистку оборудования от загрязнений, проверку элементов системы безопасности и инструктаж по пользованию газовыми приборами в быту.

Чтобы защитить жильцов от мошенников все специалисты Мособлгаза будут приходить со специальными карточками с QR-кодом. Отсканировав который, можно узнать всю информацию о сотруднике.

С 1 сентября 2023 года работает единая горячая линия по вопросам газового обслуживания в Подмосковье: 8 (800) 200-24-09.