В регионах стартовал бесплатный предпоказ ARTLIFE FEST 2023

Программа мероприятия включает экскурсии, творческую зону, благотворительные мастер-классы, лекции и инклюзивную программу

ТАСС, 18 сентября. Второй год подряд и впервые в формате предпоказа на ARTLIFE FEST TOUR в Белгородской и Курской областях представят 150 картин 27 художников из 10 стран мира. В ноябре картины станут частью экспозиции в московском ЦВЗ "Манеж" в рамках ARTLIFE FEST 2023. Мероприятие в регионах проходит при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Предпоказ VI Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE проходит с 17 по 30 сентября в Старом Осколе Белгородской области и с 24 по 30 сентября в Железногорске Курской области. ARTLIFE FEST - одно из самых масштабных арт-событий в России: в Москве фестиваль ежегодно посещает до 50 тыс.000 человек в неделю, а его программа включает экскурсии, творческую зону, благотворительные мастер-классы, лекции и инклюзивную программу. Все активности в рамках события бесплатны для посетителей.

В 2022 году команда фестиваля совместно с Благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и при поддержке компании Металлоинвест впервые провели ARTLIFE FEST TOUR в Белгородской и Курской областях. По словам организаторов, мероприятие реализует образовательную миссию через вовлекающие форматы и разговор с аудиторией на понятном языке:

"Мы стараемся вовлечь в программу разную аудиторию, вне зависимости от возраста, опыта посещения выставок, знаний в искусстве. Например, школьники, студенты активнее вовлекаются в AR-эффекты, которые дополняют часть картин и позволяют разнообразить привычный поход на выставку. Поколение постарше - активнее в мастер-классы по живописи. Для незрячих и слабовидящих людей есть отдельные инклюзивные экскурсии, с использованием тактильных 3D моделей и станций. Поэтому у фестиваля всегда высокая посещаемость: в прошлом году всего за 2 недели фестиваль в регионах посетило более 13 тыс. человек", - рассказала куратор и основатель ARTLIFE FEST Анастасия Андреева.

Еще одной целью масштабирования фестиваля на регионы стало развитие кадрового потенциала в сфере искусства. В прошлом году команда ARTLIFE дала возможность 10 молодым работникам культуры из Старого Оскола и Железногорска пройти обучение и получить опыт работы на ARTLIFE FEST в Москве. После они применили полученные навыки на фестивале в родном городе, став координаторами и наставниками для местных волонтеров. В этом году специалисты вновь привлечены к организации фестиваля в регионах: на ARTLIFE FEST TOUR они станут консультантами, экскурсоводами, хелперами, модераторами лектория и творческой зоны. После завершения предпоказа часть из них получит возможность отправиться в Москву и подкрепить навыки опытом работы на масштабном событии.

В Старом Осколе фестиваль пройдет до 30 сентября включительно с 10:00 до 20:00 в выставочном пространстве Центра "Славянский". На экспозиции представлено 110 картин 20 художников из 6 стран: России, Судана, Мексики, Китая, Испании, Италии. Помимо выставки программа включает ежедневные экскурсии, лекции ведущих экспертов различных сфер, благотворительные мастер-классы для взрослых и детей, творческую зону ARTLIFE ACADEMY, где под руководством куратора каждый желающий может попробовать себя в роли художника. Часть картин дополнена AR-эффектами, которые позволяют "оживить" произведения при помощи смартфона.

Жители Железногорска смогут посетить фестиваль с 24 по 30 сентября с 12:00 до 20:00 в Центре современного искусства "Цикорий", открытом при поддержке Благотворительного фонда "Искуство, наука и спорт" в 2021 году. Выставка включит 40 картин 9 авторов из 6 стран мира: России, Франции, Словакии, Египта, Казахстана и Италии. По экспозиции пройдут бесплатные экскурсии, а часть работ дополнится AR-эффектами.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет на фестиваль в Старом Осколе и Железногорске можно на портале культурной платформы "АРТ-ОКНО". После первого этапа регистрации произойдет автоматическая переадресация на официальный сайт ARTLIFE FEST, где также доступна актуальная программа мероприятий, которая будет регулярно обновляться.

В Москве фестиваль ARTLIFE FEST в ЦВЗ "Манеж" пройдет с 11 по 17 ноября при поддержке Департамента культуры города. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно вплоть до 17 ноября на официальном сайте, где также доступна актуальная программа мероприятия.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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