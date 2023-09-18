Художники "Таврида.АРТ" расписали стены на улицах Судака

Процесс создания муралов наблюдали жители и туристы

ТАСС, 18 сентября. В Судаке 16 сентября состоялось торжественное открытие муралов, которые "Таврида.АРТ" (проект Росмолодёжи) подарила жителям на День города. Приглашенные художники и резиденты арт-кластера расписали семь стен на улицах Судака в рамках фестиваля уличных искусств, организованного "Таврида.АРТ" для горожан.

"Я признателен художникам арт-кластера "Таврида.АРТ", которые своим творчеством преображают наш город и задают ему новый колорит, делают его более современным. Муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города. И мы уже обсуждаем дальнейшую совместную работу по созданию таких уличных картин", - прокомментировал открытие муралов глава администрации города Судака Константин Подсевалов.

Ко Дню города художники подготовили семь муралов, которые они создавали в течение нескольких дней. Процесс наблюдали жители и туристы: это стало уникальной возможностью увидеть вживую, как создается стрит-арт, и поближе познакомиться с творчеством уличных художников.

"Таврида.АРТ" вносит весомый вклад в развитие нашего города. Эти муралы, я считаю, это приобщение молодого поколения к современному искусству. Это хороший пример нашему подрастающему поколению в будущем стать тоже художниками или музыкантами, дизайнерами - любыми творцами", - поделилась впечатлениями жительница Судака Юлия.

На центральной улице города - улице Ленина - художники создали два мурала: фасад дома №61 занял коллаж "Клюква в квадрате" с элементами, отражающими русскую культуру и узнаваемые образы Крымского полуострова; на стене дома №43 появилось изображение девочки с картой России в руках и надписью "Учись все делать сама". И третьим изображением, которое вскоре украсит главную улицу, станет рисунок "Цветочный этюд" - он появится на заборе рядом с домом №88. Мальчик с корабликом как символ исполнения детской мечты появился на стене школы-гимназии №1 на ул. Маяковского, д. 2. На ул. Гагарина, 42 художники изобразили "Красного коня". Тетрадный лист с надписью "Все дороги ведут в Рим Крым. Пиши правильно!" добавил изюминки зданию по ул. Цветочной, 19, а розы с виноградом "Цветочная акварель" уже скоро расцветут на стене дома на ул. Гвардейская, 33.

Созданные арт-кластером муралы отражают культурный код страны, передают глубокие смыслы, запечатлевают символы полуострова и города Судака. Художники получили возможность таким образом максимально масштабно поделиться с горожанами своим искусством и напомнить жителям о важных ценностях, которые они постарались передать через свое творчество.

"Уличное искусство ошибочно ассоциируется у людей с вандализмом. Но существует стрит-арт и уличные художники, которые делают настоящие картины на объектах инфраструктуры. И как любые представители искусства они доносят свой взгляд, ощущения, мировоззрение широкой публике. Появление таких муралов на зданиях Судака передает не только культурный код нашей страны, но и отражает культурный код города, является неким его почерком", - сказала руководитель департамента внешних коммуникаций арт-кластера "Таврида.АРТ" Заруи Товмасян.

9-16 сентября "Таврида.АРТ" (проект Росмолодёжи) организовала фестиваль уличных искусств в рамках празднования Дня города Судака. Цель мероприятия - познакомить горожан с уличным искусством, показать его пользу в организации общественных пространств. Также в рамках фестиваля прошли бесплатные спектакли и шоу от ведущих уличных театров России, а на лекциях художники познакомили жителей со стрит-артом.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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