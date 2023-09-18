На Промышленно-энергетическом форуме представили медицинский предрейсовый комплекс

Программное обеспечение позволит в начале осмотра идентифицировать пользователя

ТАСС, 18 сентября. Группа компаний ЦРТ и компания "Специальные технологии контроля" ("СТК") представили медицинский предрейсовый комплекс - решение для прохождения удаленных медицинских осмотров на основе биометрической идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний ЦРТ. Впервые демонстрация разработки состоялась на Промышленно-энергетическом форуме TNF(18+), который проходит в Тюмени и объединяет более 9 тыс. профессионалов энергетической сферы.

Если по какой-то причине сотрудник не пройдет проверку, ответственное лицо получит уведомление и направление врача на дополнительный осмотр.

"Команда ЦРТ разработала программное обеспечение, которое позволяет в начале осмотра идентифицировать пользователя устройства через Единую биометрическую систему в соответствии с актуальным законодательством. Система также сможет распознать "подмену" лица на протяжении всего осмотра. Это позволяет обеспечить верификацию данных. Представленный медицинский предрейсовый комплекс, дополненный биометрией, позволяет сотрудникам проходить осмотр по месту работы, при этом работодателю не нужно организовывать кабинет для врача. Автоматизация осмотра помогает компании сократить время и затраты на тестирование коллектива, а сотрудники могут оценить новый удобный сервис, который позволяет просто и быстро пройти медицинский осмотр", - рассказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Идентификация пользователей устройства через Единую биометрическую систему осуществляется в соответствии с постановлением Правительства № 866 и федеральным законом № 572.

Применение биометрии исключает варианты, когда, к примеру, за человека с алкогольным опьянением проходит осмотр другой человек.

"Мы разработали решение, которое позволяет достоверно получать результаты медицинского осмотра с помощью дистанционных технологий. Благодаря биометрической идентификации, применяемой в решении, исключается фальсификация осмотра, что повышает его качество и усиливает доверие перевозчиков к медицинским организациям, а клиентов - к перевозчикам. Внедрение удаленных медосмотров сократит затраты работодателя на их организацию: не нужно обеспечивать присутствие медработников на объектах или посещение сотрудниками медучреждений", - объяснил начальник управления робототехники "Специальные технологии контроля" Алексей Степанов.

По словам генерального директора Центра Биометрических Технологий Владислава Поволоцкого, для дистанционных медицинских осмотров с применением биометрии принята вся необходимая законодательная база. "Это значит, что организации уже сейчас могут устанавливать личность работников дистанционно по лицу, сокращая расходы на организацию процесса в целом. ГИС ЕБС позволяет однозначно дистанционно определить личность и устранить риск ошибки со стороны врача, а медперсоналу не придется тратить время на дополнительные действия, которые не требуют участия квалифицированного специалиста", - добавил он.

Медицинский предрейсовый комплекс - это устройство, разработанное и произведенное компанией "СТК" для прохождения дистанционных медицинских осмотров. Комплекс позволяет снимать физиологические параметры человека, такие как: температура тела, давление и проводить тестирование на алкоголь, с последующей передачей данных врачу. На основании результатов врач удаленно принимает решение о допуске или не допуске сотрудников до выполнения служебных обязанностей.