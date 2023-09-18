Опубликован шорт-лист премии PROBA Awards 2023

Организационный комитет определил номинантов премии в блоках Бизнес, Общество, Технологии и инструменты, Университет, Высшие достижения, а также Специальной номинации, выбор Государственного Эрмитажа

ТАСС, 18 сентября. Более 230 заявок было подано в этом году на премию PROBA Awards. Награждение победителей по сложившейся традиции пройдет в рамках XXIII международного форума по коммуникациям Baltic Weekend в Санкт-Петербурге.

"PROBA Awards - важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связи с общественностью. Ежегодно конкурс собирает лучшие работы PR-специалистов и авторских коллективов разных организаций и структур, заинтересованных в развитии коммуникационной отрасли", - прокомментировал председатель организационного комитета Proba Awards, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

PR-проекты, которые участвуют в премии, не только отражают креативную и тактическую составляющую, но и отвечают актуальным запросам аудитории и времени, достигают поставленных целей и демонстрируют сильные результаты.

Команда профессионалов оценивала лучшие коммуникационные проекты на протяжении месяца. Организационный комитет Proba Awards определил шорт-лист номинантов премии в следующих блоках: Бизнес, Общество, Технологии и инструменты, Университет, Высшие достижения, а также Специальной номинации, выбор Государственного Эрмитажа.

21 сентября в рамках форума Baltic Weekend пройдет очная защита номинантов за звание "Специалист года". Кроме того, состоится заседание круглого стола с членами жюри для определения победителей в 16 номинациях и церемония награждения.

ТАСС - генеральный информационный партнер

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