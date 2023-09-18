Первый региональный фестиваль рекламы "1Й" объявил победителей

Титулов победителей и призеров были удостоены 26 команд

ТАСС, 18 сентября. Профессиональный конкурс креативной рекламы представил результаты второго сезона. В 2023 году участники завоевали Гран-При, 7 золотых наград, 18 серебряных и 23 бронзовых. Церемония награждения стала частью программы Национального рекламного форума Регионы в Екатеринбурге.

"1Й" - это проект Ассоциации коммуникационных агентств России и "точка входа" в фестивальную индустрию для креативщиков со всей страны.

В 2023 году лидеры конкурса выбраны в более 40 номинациях, от digital и дизайна до промо-кампаний и наружной рекламы. Титулов победителей и призеров были удостоены 26 команд. Обладатели золотых наград и Гран-при получат возможность бесплатно принять участие в Московском международном фестивале рекламы Red Apple.

По итогам голосования жюри фестиваля также дали общую оценку поданным в этом сезоне работам. Эксперты оценили уровень представленных кейсов и отметили важные изменения в рекламных проектах, созданных региональными агентствами или для региональных брендов.

Александр Алексеев, председатель категории CREATIVE и президент клуба арт-директоров России, отметил, что работы можно поделить на две части: претенденты, у которых высокие шансы на победу в любых, не только региональных, конкурсах. И профессиональные работы, но без "изюминки" - "нефестивальные". "Откровенно слабых и низкопрофессиональных работ не замечено, что отрадно", - добавил эксперт.

Среди важных изменений Алексеев выделил безусловный рост профессионального качества в целом без потери своеобычности, локальной уникальности, в частности. "Именно такие работы мы и наградили в этом году", - считает Алексеев.

CREATIVE (Креатив)

Гран-при фестиваля:

Ruport - Сами живите в этих "Патриках"! (Кампании, Лучшая интегрированная кампания)

Золото:

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM" (Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Серебро:

Ruport - Сами живите в этих "Патриках"! (Видео, Лучшее рекламное видео)

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности (Видео, Лучшее рекламное видео)

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности (Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Dotorg branding & digital - Психодрама`XX (Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Radar - Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Commersart - UNATUNA (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM" ​​​(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Бронза:

Ruvision - Вирусное видео компании "Хорошая погода" (Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Ruvision - Промо сезона хоккейного клуба "Трактор" 2022/2023 (Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник" (Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Radar - Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

DDC Group - Приблуды (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Commersart - Honey Way (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Брендинг студия Адекватные Люди - ANTIBRANDY (Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Dotorg branding & digital - Брендинг производственной компании Macol (Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник" (Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM" (Дизайн, Лучший логотип)

Рекламная группа МОСТ - Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо" (Наружная реклама, Лучшая наружная реклама)

Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ (Кампании, Лучшее использование новых медиа)

Громкие Рыбы - Борьба с думскроллингом (Кампании, Лучшая социальная интегрированная кампания)

По мнению Алексея Парфуна, председателя категории DIGITAL, вице-президента АКАР и CEO Agenda Media Group, уровень работ растет, а конкретно на фестивале они были очень "крепкими". "Крутые работы и классные агентства доказали обратное. Я считаю, что это знак - региональный рынок растет", - комментирует эксперт.

Парфун также выявил "набирающую ход" тенденцию: "Уровень качества кейсов выравнивается между столицей и периферией. Очень много федеральных брендов начали работать с региональными агентствами. Это очень важный и положительный тренд".

DIGITAL (Цифровые)

Золото:

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности (Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)

SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек ​(Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)

Громкие Рыбы - Проект Красный (Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)

Серебро:

Punks - Сайт Jaws Brewery (Digital–инструменты, Лучший веб-сайт)

Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом (Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)

Cейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Streaming Ads - видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде (Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)

Коммуникационное агентство "Менделеев" - Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen (Digital–кампании, Лучшая digital-кампания)

"Ишь, Миш!", контент-бюро - Кошачий tone of voice жилого комплекса (Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

Бронза:

Коммуникационное агентство "Менделеев" - Ролик "Космическое путешествие в Тюменскую область" (Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)

ТАСС - "Алтайский край. Все настоящее!" (Digital–инструменты, Лучшая нативная реклама)

Radar - Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits (Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

"Ишь, Миш!", контент-бюро - Как мы оказались непростым клиентом для самих себя (Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

Чойс - "Социально одобряемый суицид": когда зависимость близкого становится не только его проблемой (Digital–инструменты, Лучшая социальная digital-кампания)

ACTIVATIONS (Активации)

Золото:

Р.И.М. - "Чувашская биеннале современного искусства" (Мероприятия, Лучшее социальное мероприятие)

Брендинговое агентство "COMPASS" - "Рекламная кампания "Всем светит манго"" (Promo, Лучшая промо-кампания)

G Communications - "Манифест новой женственности" (PR, Лучшая социальная PR-кампания)

Серебро:

Коммуникационное агентство "PROBaс" - "Детский творческий фестиваль "Планета Детства" город Уфа" (Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)

Брендинговое агентство "COMPASS" - "Легенды связи" (Мероприятия, Лучшее деловое/корпоративное мероприятие)

Be Brand People - "Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест" (Promo, Лучшая промо-кампания)

EPSILON - "THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный" (Promo, Лучшая брендированная продукция)

Игорная зона "Красная Поляна" - "Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег" (Promo, Лучшая брендированная продукция)

Radar - "Сказки на ночь" (PR, Лучшая социальная PR-кампания)

Бронза:

Медиагруппа "FM-Продакшн" - "Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний" (Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)

Игорная зона "Красная Поляна" - "Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России" (PR, Лучшая PR-кампания)

Игорная зона "Красная Поляна" - "МЫ В ТЕЛЕГЕ" (PR, Лучшая PR-кампания)

Игорная зона "Красная Поляна" - "Свадьба Ольги Бузовой в "Казино Сочи" (PR, Лучшая PR-кампания)

Р.И.М. - "Чувашская биеннале современного искусства" (PR, Лучшая социальная PR-кампания)

Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.

Возрастная категория: 18+.