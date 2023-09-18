В Московской консерватории выступит пианист Александр Ключко

В программе вечера - симфония "Манфред" и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского

ТАСС, 18 сентября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 19 сентября пройдет концерт с участием пианиста Александра Ключко (6+). Музыкант выступит в сопровождении Симфонического оркестра консерватории под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра Антона Шабурова. В программе вечера - симфония "Манфред" и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

Музыкальные критики отмечают в игре Ключко "баланс разума и чувств", интеллектуальный подход к интерпретации музыки и яркую эмоциональность. На конкурсе пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова, прошедшем в июне 2022 года, этот музыкант обратил на себя внимание публики и жюри благодаря своей манере исполнения. Ключко продолжает обучение в Московской консерватории в классе профессора Павла Нерсесьяна, а также активно выступает на различных площадках страны.

"Совершенства достичь невозможно. Но можно дойти до уровня, который приносит какое-то удовлетворение. И легче будет потом вернуться к произведению с новыми мыслями, нежели годами добиваться абсолютного совершенства", - поделился Ключко.

Возрастная категория: 6+.