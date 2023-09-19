Команды из Екатеринбурга приняли участие в первом турнире по мини-футболу в поддержку ПДД

Победителями соревнования стали футболисты из рекламного агентства ADR

ТАСС, 19 сентября. Первый турнир по мини-футболу в поддержку безопасности дорожного движения прошел в Екатеринбурге. На поле встретились восемь команд, сформированные из городских мини-футбольных клубов и различных организаций, сообщили в пресс-службе компании "УГМК-Телеком", ставшей участником и спонсором проведение соревнований.

"С большим удовольствием мы запускаем первый турнир "За безопасность дорожного движения", который призван не только привлечь внимание к спорту и сформировать сознательное отношение к здоровому образу жизни, но и сделать еще одно полезное дело - привлечь внимание участников и гостей к реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и национального проекта "Безопасные качественные дороги", напомнить о проблеме несоблюдения правил дорожного движения на дорогах региона и рассказать о важности формирования культуры вождения", - цитирует пресс-служба организатора турнира, руководителя клуба "Атлетик" Романа Рожнева.

Победителями турнира стали футболисты из рекламного агентства ADR, второе место досталось спортсменам автошколы "Автолада", бронза - игрокам "УГМК-Телеком". Также в матчах приняли участие представители Управления автомобильных дорог Свердловской области, Госавтоинспекции Свердловской области, Гортранса, МФК "Химмет" и "Атлетик".

Каждая команда-призер получила подарки от компании "УГМК-Телеком", в частности VR-очки, экшн-камеры, беспроводные колонки.

На протяжении многих лет УГМК-Телеком занимается внедрением и содержанием стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации в Свердловской области. Компания доказала свою эффективность в части снижения аварийности и повышения уровня безопасности на дорогах региона. Она всегда поддерживает социально значимые проекты, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения и формирование культуры вождения в городах.

"Наша компания формирует инфраструктуру и внедряет инструменты для повышения безопасности на дорогах региона и с удовольствием откликнулась на приглашение поучаствовать в турнире, чтобы еще раз напомнить жителям о безопасности на дорогах и повысить грамотность в части ПДД", - добавила руководитель пресс-службы "УГМК-Телеком" Ольга Ковалева.

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