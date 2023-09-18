Открылась международная выставка-конференция "НЕВА 2023"

На мероприятии ожидаются делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Индии, Вьетнама, Ирана, ЮАР, Сингапура, Индонезии и других государств

ТАСС, 18 сентября. В Санкт-Петербурге 18 сентября открылась 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "НЕВА 2023".

Выставка-конференция "НЕВА", которая проводится по Распоряжению Правительства РФ, входит в топ-10 крупнейших мировых выставок в отрасли судостроения и является главным деловым событием морской отрасли России. Организатором мероприятия выступает компания "НЕВА-Интернэшнл". По отзывам участников, "НЕВА" стала общепризнанной международной площадкой для делового сотрудничества и экспертного диалога специалистов сферы производства гражданских судов различного назначения, создания морских технических средств для освоения океана и его шельфа, включая Арктическую зону и Северный морской путь, развития судоходства на внутренних водных путях, модернизации рыбопромыслового и специализированного флота, обновления парка портовой техники.

"На "НЕВЕ" традиционно собираются главные участники рынка судостроения и судоходства, чтобы продемонстрировать достигнутые успехи, обсудить пути решения имеющихся проблем, скоординировать свои инвестпрограммы и производственные планы", - отмечает заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Организационный комитет выставки в этом году официально возглавили министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в статусе сопредседателей. Также в состав оргкомитета вошли 47 представителей профильных министерств и ведомств, крупнейших компаний и ассоциаций.

"Морские и речные перевозки исторически занимают особое место в транспортной системе России, играют важнейшую роль в формировании ключевых транспортно-логистических коридоров, способствуют укреплению межрегиональных и международных связей. Сегодня перед отраслью стоит задача инновационного развития на базе отечественных технологий. Совершенствуется портовая инфраструктура, ведется строительство мощнейшего в мире ледокольного флота, планомерно увеличиваются грузовые и пассажирские потоки, - отмечает министр транспорта России Виталий Савельев. - Выставка-конференция "НЕВА 2023" является эффективной деловой площадкой для представителей бизнеса, профессиональных сообществ и государственных структур, которая благодарю широкому представительству власти и бизнеса обеспечивает баланс интересов и продуктивность диалога".

Один из главных приоритетов экспозиционной программы - арктическая тематика, которая широко представлена при поддержке Госкорпорации "Росатом", Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Правительства Санкт-Петербурга. Яркую экспозиционную программу готовят крупнейшие корпорации и лидеры отрасли в арктическом судостроении. Кроме того, впервые на выставке будет работать стенд комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Ожидаются международные делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Индии, Вьетнама, Ирана, ЮАР, Сингапура, Индонезии и других государств.

Все четыре дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание "Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов" и более 30 деловых мероприятий: конференций, круглых столов, стратегических и рабочих сессий. Ключевые темы дискуссии - меры государственной поддержки морской отрасли и реализация импортозамещения в судостроении и судоремонте, продолжение международного сотрудничества в новых реалиях, обновление флота, формирование новых маршрутов и логистических цепочек, развитие портовой деятельности, рыболовной отрасли, внедрение инновационных технологий, реализация шельфовых проектов, повышение эффективности образовательных процессов и подготовки кадров для судостроительной и судоходной отраслей. В качестве спикеров приглашены высокопоставленные представители государственных структур и органов власти, ведущие эксперты и профессионалы отрасли - руководители лидирующих российских корпораций, верфей, предприятий, КБ, научных и образовательных учреждений, профильных ассоциаций и СМИ, а также международных организаций.

Большое внимание на "НЕВЕ 2023" будет уделено вопросам развития арктического флота, увеличения грузооборота по Севморпути, укрепления межрегионального и международного сотрудничества в Арктике. В дискуссиях примут участие главы арктических регионов России и топ-менеджмент компаний, играющих ведущую роль в реализации арктических проектов и развитии СМП.

Также предусмотрена масштабная деловая программа по теме обновления рыбопромыслового флота, организованная совместно с Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), одной из самых влиятельных ассоциаций рыбной отрасли в мире.

Традиционно "НЕВА" станет местом встречи лидеров отрасли и идеальной коммуникационной площадкой для проведения переговоров и подписания партнерских соглашений в комфортных бизнес-залах "Арктический" и "Морской". На площадке будет заключено более 15 соглашений. Для эффективного взаимодействия российских и международных участников впервые будет создан Центр деловых контактов (Matchmaking centre).

В последний день выставки состоится Международный молодежный день. А в дополнение к культурным мероприятиям для участников "НЕВЫ" впервые добавлена спортивная программа.

На площадке "НЕВЫ" будет работать студия ТАСС, где пройдет серия интервью с лидерами отрасли судостроения и судоходства.

В событии примут участие около 700 экспонентов, ожидаются более 30 тыс. посетителей и делегатов. Выставка пройдет с 18 по 21 сентября 2023 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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