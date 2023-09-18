Людмила Бабушкина провела встречу с новым руководителем Уральского ГУ Центробанка

Председатель Заксобрания Свердловской области и представители Банка России обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

ТАСС, 18 сентября. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с новым руководителем Уральского Главного Управления Банка России Мариной Мясниковой, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Спикер регионального парламента и представители Центрального Банка России обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. На встрече также присутствовали заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, руководитель департамента кадровой политики Банка России Татьяна Тихонова и первый заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников", - сказано в сообщении.

В пресс-службе парламента рассказали, что Марина Мясникова - выпускница Самарского экономического института, также она обучалась в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Банке России проработала более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.

"В ходе встречи были затронуты вопросы деятельности Уральского Главного Управления Центробанка, а также дальнейшее сотрудничество региона с регулятором", - добавили в пресс-службе.