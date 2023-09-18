Медиахолдинг MAER запустил новый медиафасад в центре города ко дню рождения Воронежа

Воронеж отметил 437-й день рождения 16 сентября

ТАСС, 18 сентября. Ко дню рождения Воронежа медиахолдинг MAER запустил новый медиафасад в центре города. Рекламный носитель заработал на фасаде бизнес-центра, который находится в точке концентрации трафика на естественной возвышенности, на улице Героев Красной Армии, 6.

Информационные и рекламные сообщения суммарно ловят на себе 273,84 тыс. взглядов в сутки. Квадратный экран со сторонами 15 на 15 м (225 кв. м) обращен на улицу Ленина с множеством пешеходов и интенсивным автомобильным движением в любое время суток.



"Открытие новой локации соответствует стратегии медиахолдинга по созданию нового типа медиа в ключевых российских городах и является единственной локацией в регионе, которая позволяет транслировать в режиме реального времени ключевые мероприятия, в том числе и федерального масштаба", - сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.



