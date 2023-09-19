Избранным депутатам Екатеринбургской городской думы вручили мандаты

В парламент Екатеринбурга восьмого созыва избраны 35 депутатов

ТАСС, 19 сентября. Состоялась церемония вручения мандатов избранным депутатам Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области, участников церемонии поприветствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, глава города Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Месяц назад мы отметили 300-летие Екатеринбурга. Уверена, что за предстоящие годы вы внесете свой вклад в развитие родного города. Только во межфракционном диалоге, во взаимодействии с исполнительными органами власти можно быстро и эффективно решать те вопросы, которые волнуют жителей города. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовы к сотрудничеству с вами", - обратилась к депутатам Людмила Бабушкина.

Также спикер областного парламента призвала коллег из Екатеринбургской городской думы к активному участию в совместной работе в рамках Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

На выборах, состоявшихся 9-10 сентября 2023 года, в Екатеринбургскую городскую Думу восьмого созыва избраны 35 депутатов: 25 - по одномандатным округам, 10 - по единому избирательному округу.