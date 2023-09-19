Из Екатеринбурга в ДНР отправлены 7 тонн груза для военных и детей из Макеевки

В составе груза - автомобиль УАЗ, тактическое снаряжение и специальное военное оборудование, туристические печи, теплые вещи, школьные наборы для школ

ТАСС, 19 сентября. Автомобиль УАЗ, военное оборудование, а также школьные канцелярские товары общим весом 7 тонн отправлены из Екатеринбурга в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области.

"Общий вес груза - 7 тонн. В его составе - автомобиль УАЗ, тактическое снаряжение и специальное военное оборудование, туристические печи для отопления палаток, теплые вещи. Кроме того, сформированы школьные наборы для общеобразовательных учреждений Макеевки", - говорится в сообщении.

По словам председателя заксобрания, координатора федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" на территории Свердловской области Людмилы Бабушкиной, груз предназначен для военнослужащих Центрального военного округа, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для детей из Макеевки (канцелярские товары). "Особые слова благодарности - компании "Сима-ленд", которая постоянно предоставляет транспорт для гуманитарного груза. Этот груз подготовили жители Свердловской области, общественные организации, представители бизнеса. Солидарность, которую проявляют уральцы, позволяет нам многое сделать для нашей Победы", - цитирует пресс-служба Бабушкину.