Вступил в должность глава Обуховского сельского поселения в Свердловской области

В торжественной церемонии участвовала председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина

ТАСС, 19 сентября. В Камышловском муниципальном районе Свердловской области состоялась торжественная церемония вступления Владимира Верхорубова в должность главы Обуховского сельского поселения. В мероприятии приняла участие председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, сообщили в пресс-службе парламента.

"Решение об избрании Владимира Верхорубова главой муниципалитета приняла Дума Обуховского сельского поселения", - сказано в сообщении.

"Поздравляю Владимира Ивановича с тем, что он в третий раз избран главой Обуховского сельского поселения. Это - высокое доверие людей, результат честной и добросовестной работы на благо местных жителей. Владимир Иванович - в прошлом кадровый офицер, 15 лет прослуживший в Вооруженных силах. Он прошел большой трудовой путь, приобрел опыт, позволяющий сегодня успешно исполнять обязанности главы", - приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Владимир Верхорубов руководит Обуховским сельским поселением с 2013 года, добавили в областном парламенте. "За прошедшие 10 лет в селе Обуховское построены модульная газовая котельная (на ул. Курортная), распределительный газопровод (от источника газоснабжения до котельной), два многоквартирных дома для детей-сирот, водонапорная башня (на ул. Школьная), открыта муниципальная библиотека, осуществлена переналадка станции очистки воды в поселке Октябрьский и селе Захаровское, реконструирован водопровод (1,5 м) в селе Обуховское (по ул. Курортная) с установкой станции очистки воды, благоустроен сквер у Захаровского муниципального сельского Дома культуры. Кроме того, за 2017-2022 годы обустроено 15 км дорог в асфальтовом покрытии", - отметили в пресс-службе.