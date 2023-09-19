В Московской консерватории пройдет концерт к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке

На сцену выйдет Государственная академическая симфоническая капелла России

ТАСС, 19 сентября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 20 сентября пройдет концерт "Навстречу юбилею Альфреда Шнитке", посвященный 90-летию со дня рождения композитора (6+). На сцену выйдет Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением дирижера Валерия Полянского.

Рядом в программе - серенада для симфонического оркестра "Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге" Фараджа Караева, также отмечающего в этом сезоне свой юбилей, и мировая премьера нового произведения Юрия Каспарова "Неумолимый танец". Это сочинение композитор создал специально для Госкапеллы.

"Данное название допускает только одно-единственное толкование: это пляска смерти, одна из вечных тем в искусстве вообще и в музыке в частности - достаточно вспомнить Листа, Сен-Санса, Мусоргского, Шостаковича... Но в отличие от корифеев прошлого, я попытался раскрыть тему принципиально иначе. Музыкальный язык апеллирует к популярным в наши дни и изрядно набившим оскомину танцевальным жанрам, что дает возможность организовать необычную игру смыслов", - рассказал композитор.

Возрастная категория: 6+.