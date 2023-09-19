В Московской консерватории выступили участники Всероссийской хоровой ассамблеи

Финальный этап творческой лаборатории "Всероссийская хоровая молодежная ассамблея" завершится в стенах Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки

ТАСС, 19 сентября. С 11 по 19 сентября в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялись события творческой лаборатории "Всероссийская хоровая молодежная ассамблея" (6+). Интенсивные ежедневные репетиции разнообразной программы, включающей сочинения Сергея Рахманинова и отечественных авторов XX-XXI веков, исполненные под руководством известных мастеров хорового исполнительского искусства, стали серьезным импульсом к профессиональному развитию молодых хормейстеров.

Со сводным хором в 140 человек работали художественный руководитель и главный дирижер Академического большого хора "Мастера хорового пения" Радио "Орфей" Лев Конторович; художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы имени А.А. Юрлова Геннадий Дмитряк; художественный руководитель Гнесинского ансамбля современной музыки Altro Coro Александр Рыжинский; руководитель хора студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Сергей Екимов; художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев.

17 сентября в Большом зале Московской консерватории участники творческой лаборатории совместно с Камерным хором Московской консерватории дали большой концерт в рамках XIX Международного Осеннего хорового фестиваля имени Б.Г. Тевлина. Прозвучали фрагменты из хоровых произведений Рахманинова, духовные сочинения Калинникова, Голованова, а также музыка современных российских композиторов.

Параллельно с репетициями в Академии хорового искусства имени В.С. Попова проходила конференция, посвященная проблемам профориентации на кафедрах и отделениях хорового дирижирования, коммуникации с работодателями, межвузовской коллаборацией.

"Большое счастье, что в рамках нашей ассамблеи объединились участники из регионов и наши московские студенты под руководством таких замечательных хормейстеров. Мне кажется это прекрасный урок для нас всех - и для молодых дирижеров, и для их наставников", - прокомментировал художественный руководитель проекта Лев Конторович.

Организаторы творческой лаборатории - Московская консерватория имени П.И. Чайковского, Фонд поддержки музыкального и театрального искусства "Мир высокого искусства" и Фонд развития творческих инициатив. Финальный этап проекта завершится в стенах Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.