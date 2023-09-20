МБМ разработал сервис по подбору госзакупок

К сервису могут обратиться зарегистрированные в Москве компании и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые и те, кто только намерен открыть свое дело

ТАСС, 20 сентября. Город расширяет спектр мер поддержки исходя из запросов и нужд столичных предпринимателей. Начинающим и действующим бизнесменам специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" бесплатно помогут подобрать госзакупку по заданным параметрам. Для этого достаточно обратиться к сервису "Подбор госзакупок 44-ФЗ/223-ФЗ" на портале mbm.mos.ru.

Чтобы специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" провели мониторинг и подобрали нужные лоты, нужно заполнить анкету. В ней требуется указать форму ведения бизнеса, регион поставки товара, оказания услуги, выполнения работы, информацию о предпочитаемой сфере деятельности (ключевые слова, по которым предприниматель хотел бы получить перечень закупок).

По результатам проведенного анализа формируется актуальный перечень государственных закупок, находящихся на этапе подачи заявок. Информация направляется на электронную почту заявителя. В случае отсутствия подходящих закупок специалисты МБМ порекомендуют расширить запрос. Кроме того, предприниматель может получить консультацию о порядке участия в процедуре - подаче заявки, внесении обеспечения, исполнения договора.

Подача заявок на все открытые конкурентные процедуры по 44-ФЗ, в том числе для субъектов малого предпринимательства, а также по 223-ФЗ с преференциями для субъектов МСП и самозанятых, ведется только на отобранных Правительством России электронных торговых площадках. Среди них: АО "ЕЭТП", АО "Сбербанк-АСТ", РТС-Тендер, ОА "РАД", ЭТП ТЭК-Торг, АГЗ РТ, ЭТП Газпромбанк, ЭТП "Фабрикант".

В рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) часть закупок (не менее 25% от общего годового объема закупок) проводится с преференциями для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закупки с такими заказчиками, как госкорпорации или компании с госучастием, регламентируются Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). По закону часть таких закупок (не менее 25% от общего годового объема закупок) должна проводиться специально для малого и среднего бизнеса. Будет ли это конкурс, аукцион, запрос котировок, заказчик решает самостоятельно.

Подробные инструкции для предпринимателей по участию в закупках размещены в разделе "Продвижение и сбыт" на портале mbm.mos.ru.

Малые и средние предприятия могут воспользоваться мерами поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели столичного бизнеса.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. На портале mbm.mos.ru представлено более 35 онлайн-сервисов, позволяющих сделать решение бизнес-задач более удобным.

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