Стартовал осенний этап футбольной лиги "Трудовые резервы"

Матчи продлятся до 22 ноября

ТАСС, 19 сентября. В Москве 19 сентября прошло открытие осеннего этапа футбольной лиги "Трудовые резервы". Матчи, в которых за победу борются 30 команд, продлятся до 22 ноября. Организатором мероприятия выступило Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" при поддержке Министерства спорта России, Госкорпорации Ростех.

В первый соревновательный день состоялась торжественная церемония открытия и прошли 12 матчей, в которых за победу сразятся 24 команды, среди которых "Вертолеты России", "Шереметьево Хэндлинг", "ОАК", "Ред Вингс" и другие. Они соревнуются в футболе 6х6, а каждая игра длится по 25 минут "грязного времени".

В соревнованиях осеннего этапа примут участие 600 спортсменов-любителей, которые будут играть каждый вторник в 19:30, 20:30 и 21:30 в манеже "Локомотив" и по средам с 21:00 до 23:00 в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. 16 команд будут играть по швейцарской системе, когда победитель играет с победителем, а проигравший с проигравшим, и по итогам квалификационного турнира будут сформированы четыре дивизиона по четыре команды в каждом. Команда-победитель Квалификационного турнира по Швейцарской системе по итогам четырех туров будет награждена кубком ВФСО "Трудовые резервы". Кроме того, восемь команд будут играть в Дивизионе "Уран", и шесть команд - в Дивизионе "ЦСКА".

На протяжении всех матчей осеннего этапа будет формироваться статистика команд и каждого игрока, которая будет фиксировать каждое игровое действие: количество голевых передач, процент сейвов и многое другое.

Чемпионат по футболу и другие спортивные мероприятия, проводимые ВФСО "Трудовые резервы", направлены на развитие спорта в России и привлечение населения к ведению здорового образа жизни. Это способствует реализации задачи Президента России Владимира Путина: вовлечь к 2030 году не менее 70% россиян в занятия спортом. Так отмечается в Федеральном проекте "Спорт норма жизни" Национального проекта "Демография".

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