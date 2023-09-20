Людмила Бабушкина поприветствовала участников приема по случаю годовщины образования КНР

Председатель Заксобрания Свердловской области подчеркнула большую значимость работы, проводимой Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге

ТАСС, 20 сентября. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области во главе с председателем парламента Людмилой Бабушкиной приняли участие в приеме по случаю 74-ой годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

"Наши страны связывают давние дружеские отношения, близкие исторические и культурные взаимосвязи. Современные отношения России и Китая можно охарактеризовать как стратегические, максимально близкие и прочные. Особенно это важно в условиях серьезных геополитических трансформаций", - отметила Людмила Бабушкина.

"Председатель Заксобрания подчеркнула большую значимость работы по развитию сотрудничества между Средним Уралом и Китаем, проводимой Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге, которым руководит Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь", - добавили в пресс-службе.

В парламенте напомнили, что в июле 2023 года во время Международной промышленной выставки "Иннопром" принимал седьмое по счету Российско-Китайское ЭКСПО. В нем участвовали две республиканские делегации, представляющие министерства строительства и коммерции, а также 19 делегаций провинций и городов Китая. На экспозиции выставки были представлены экспоненты более 370 китайских компаний, проведено более 4 тыс. деловых встреч.