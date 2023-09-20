Ученые создадут симулятор общественных слушаний с участием коренных народов

Модель позволит отстраненно рассмотреть и проанализировать различные формы поддержки и обеспечения прав коренных народов Севера в разных странах на примере трех вымышленных народов - оленеводов, рыбаков и охотников

ТАСС, 20 сентября. Группа социологов и социальных антропологов в рамках высокоширотной комплексной экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77" проводит беседы с сотрудниками различных муниципальных организаций, по роду службы имеющих дело с представителями коренных малочисленных народов. Впечатления чиновников и самих представителей КМНС лягут в основу чата-симулятора общественных слушаний.

Программа создается, чтобы уменьшить возможность политической или коммерческой манипуляции и для самих коренных народов, которым нужно учиться распознавать манипуляции со стороны не столько чиновников или промышленников, сколько со стороны своих многочисленных "благожелателей" - монетизаторов национальных идей или просто экстремистов.

"Работа поможет глубоко исследовать современное состояние сообществ коренных народов, провести типизацию лидеров местного, национального и федерального уровня, выявить дестабилизирующие и антиобщественные формы лидерства, технологии, которые приводят к экстремизму, но при этом, все активности в чате - в форме игры. Ни один реальный народ и ни одно реальное государство не будут названы или задеты, - рассказал координатор исследования Родион Косоруков. - Ведь развитие национального самосознания - это процесс двоякий. Помните, как в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" персонаж Андрея Миронова познакомил жителей городка с кинематографом. Они полюбили ходить в кино, но будут эти фильмы учить прекрасному или каннибализму - зависело от вкуса хозяина киноаппарата. Так и с национальной гордостью - будет она во благо народа и государства или толкать к национализму - зависит от многих факторов".

Изучающие процессы в современных сообществах саамов России и соседних стран участники экспедиции придумали модель, которая позволит отстраненно рассмотреть и проанализировать различные формы поддержки и обеспечения прав коренных народов Севера в разных странах на примере трех вымышленных народов - оленеводов, рыбаков и охотников. Модель будет реализована в виде чата-симулятора общественных слушаний.

Комплексную экспедицию, в которой представлены ученые из разных институтов РАН отличает то, что специалисты в разных областях знаний могут общаться между собой, подсказывая неожиданные гипотезы и делая совместные наблюдения на стыке дисциплин.

Группа антропологов РАН в рамках экспедиции провела консультации с учеными других специализаций, чтобы найти объяснения некоторым историческим и вполне современным процессам на европейском Севере.

Наиболее интересные гипотезы и мысли о факторах, влиявших на судьбы северных народов были высказаны, как ни странно, астрономами. Согласно их гипотезе, все крупные изменения в истории были продиктованы глобальными природными изменениями или их последствиями. С этим утверждением соглашаются и биологи - они считают, что все живое на планете развивалось, мутируя для приспособления к глобальным катаклизмам.

Чтобы понять происхождение и современное состояние сообществ коренных народов Севера, астрономы предложили разработать небольшую модель альтернативной истории Севера Европы. Что произошло бы с народами, если бы в день Рождества Христова на Землю (01.01.0001) - в Атлантический океан упал метеорит на порядок крупнее Тунгусского. При определенном направлении и скорости метеорита, планета получила бы удар, который уничтожил бы солидную часть животного и растительного мира, продолжительные климатические изменения уменьшили бы численность животных и людей еще сильнее, но главное, незначительно изменились бы траектория полета вокруг Солнца и ось вращения Земли.

Новые географические и магнитные полюса сместились бы. Северный полюс сместился бы в северную часть Атлантики, превратив Западную Европу в самый холодный континент. Практически полное уничтожение европейской цивилизации в зародыше, задало бы другой культурный вектор развития человечества, но законы развития обществ и экономики остались бы прежними.

В ставшей холодной Европе, наиболее приспособленными оказались бы несколько германских племен того времени, которые постепенно развивались бы как кочевые племена оленеводов, рыбаков и охотников. Вероятно, ближе всего они стояли бы генетически к готам (немцам), саксам (британцам) и франкам.

Так как численность их не смогла бы превысить 40-50 тыс. человек, живущих в тундре и тайге, то своих государств у этих народов не было бы и еще в раннем средневековье они попали бы в зоны влияния более крупных политических образований. Рыбаки-саксы, живущие в стойбищах по обоим берегам Ла-Манша попали бы в зависимость от финно-балтской империи с центром на Скандинавском полуострове, кочевые охотники готы-немцы оказались бы в сфере влияния славянской империи, а до оленеводов-франков, вероятно, дотянулась бы третья сила - Северо-Атлантический Блок во главе с технологическими лидерами - Сенегалом и Бразилией (Север теперь - Атлантическое побережье Франции и Мавритании, а самые холодные острова - Исландия и Ирландия.)

Модель позволяет выбрать наиболее перспективную форму сохранения этнического самосознания для небольших народов. При этом не называя народы реальными именами и не обвиняя ни в чем конкретные страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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