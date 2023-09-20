Назвали имена дирижеров - лауреатов Всероссийского музыкального конкурса

Лауреатами стали Колясников Андрей (ЦФО, Москва), Кочетков Кирилл (УФО, Магнитогорск), Семенов Анатолий (СЗФО, Санкт-Петербург) и Шебалин Сергей (СФО, Новосибирск)

​​​​​​ТАСС, 20 сентября. IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" проводился в Красноярске с 8 по 15 сентября.

Учредителями Конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор конкурса - ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

14 сентября 2023 года стали известны имена лауреатов IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование": I премия - не присуждена; II премия - у Колясникова Андрея (ЦФО, Москва); III премию поделили Кочетков Кирилл (УФО, Магнитогорск) и Семенов Анатолий (СЗФО, Санкт-Петербург); IV премия - у Шебалина Сергея (СФО, Новосибирск).

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" состоялись 15 сентября 2023 года в Большом зале Красноярской краевой филармонии при участии Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии. В гала-концерте в исполнении лауреатов конкурса прозвучали произведения Н. А. Римского-Корсакова, Ф. Мендельсона, Р. Вагнера и П. И. Чайковского.

Перед началом концерта генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный поблагодарил председателя жюри - художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии, народного артиста СССР Юрия Ивановича Симонова, а также коллектив Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии, который впервые за свою историю приехал в Красноярск, и подчеркнул: "Мы завершаем удивительный, крупный культурный проект - Всероссийский музыкальный конкурс. В третий раз его принимает гостеприимный Красноярск. Мы этим очень гордимся. Такая насыщенная музыкальная повестка в самом начале осени была бы невозможна без поддержки Минкультуры России и Минкультуры Красноярского края".

Юрий Иванович Симонов рассказал об истории конкурса и отметил: "Конкурс - это не точка отсчета, с которой все начинается. Конкурс - это подведение итогов обучения. Дирижер нужен для того, чтобы музыка обрела ту одухотворенность и артистизм, ту увлекательность, которая свойственна искусству музицирования. Без одухотворенности и темперамента, которые идут от дирижера через оркестр в зал, зрителей не охватит то таинственное чувство, о котором не скажешь словами, но благодаря ему зритель забывает обо всем и думает только о красоте этих музыкальных фраз. Жюри прослушало 65 и отобрало для участия в конкурсе 20 дирижеров".

Торжественное открытие Всероссийского музыкального конкурса стало большим культурным событием для Красноярска: 8 сентября в Малом зале Красноярской краевой филармонии выступили лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Равиль Ислямов (скрипка), Сергей Давыдченко (фортепиано) и Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижировал концертом Ю. И. Симонов. I и II туры Конкурса проходили в Малом зале Красноярской краевой филармонии, III и IV туры провели в Большом зале.

11 сентября в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского состоялась творческая встреча с художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии, профессором - Юрием Ивановичем Симоновым. Выдающийся музыкант, авторитетный педагог и наставник рассказал о профессии дирижера, поделился своими мыслями о дирижерской карьере, о пути музыканта в искусстве.

Все туры конкурса и гала-концерт транслировались в прямом эфире.

Продолжит IV Всероссийский музыкальный конкурс специальность "Камерные ансамбли" с 21 по 27 сентября в Уфе на сцене Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова. А завершит Конкурс специальность "Дирижирование хором a cappella" - с 4 по 10 октября в Абакане на сцене Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова.

Андрей Колясников, обладатель второй премии родился в 1992 году в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского (класс профессора Вячеслава Карташова, 2019), ассистентуру-стажировку Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова (класс профессора Ю. Симонова, 2021).

Лауреат III Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" (2019).

С 2019 года - ассистент дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Выступал с симфоническим оркестром Государственной Капеллы Санкт-Петербурга, Московской филармонии, Мариинского театра, оркестрами Брянской, Ростовской, Северо-Кавказской, Тульской и Ярославской филармоний, хором им. А. Свешникова, Минин-хором. Сотрудничает с Московским молодёжным камерным оркестром под управлением Валерия Вороны.

Выступал с известными солистами, среди которых: Б. Андрианов, М. Култышев, П. Милюков, А. Рамм, А. Савкина. Принимает участие в концертных программах Санкт-Петербургского Дома музыки. С 2022 года преподаёт на кафедре оркестрового дирижирования ГМПИ им. М. Ипполитова-Иванова.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса.

Справка:

Всероссийский музыкальный конкурс

IV Всероссийский музыкальный конкурс проходит по четырехлетнему циклу и в 2022-2025 гг. проводится по специальностям: Фортепиано, Скрипка, Виолончель, Сольное пение (2022 г.); Камерные ансамбли (номинации Фортепианное трио и Струнный квартет), Хоровое дирижирование, Оперно-симфоническое дирижирование (2023 г.); Духовые инструменты, Ансамбли духовых инструментов, Ударные инструменты, Орган и Арфа (2024 г.); Народные инструменты, Дирижирование оркестром народных инструментов, Ансамбли русских народных инструментов (2025 г.).

В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводился с 26 сентября по 9 декабря в Казани (специальность "Скрипка"), Уфе (специальность "Виолончель"), Ханты-Мансийске (специальность "Сольное пение") и Красноярске (специальность "Фортепиано").

Все туры конкурса и гала-концерты транслировались в официальной группе Конкурса в соцсети. Охваты просмотров составили: по специальности "Скрипка" - 565 817 просмотров; "Виолончель" - 451 890 просмотров; "Сольное пение" - 526 488 просмотров; "Фортепиано" - 456 079 просмотров.

ТАСС- генеральный информационный партнер.