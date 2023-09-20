20 сентября, 10:26

В Свердловской области состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания

Под председательством Людмилы Бабушкиной рассмотрены несколько вопросов

ТАСС, 20 сентября. Внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 20 сентября 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного парламента.

"На внеочередном заседании рассмотрен ряд вопросов. Первый - о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муниципального образования "город Екатеринбург" объектов государственной собственности Свердловской области на общую сумму 2,7 млрд рублей. Депутаты поддержали такое решение", - рассказала Бабушкина, ее слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, участники заседания также рассмотрели вопросы о награждении почетными грамотами Законодательного Собрания и приняли присягу у вновь избранного депутата Алексея Коробейникова.

Кроме того, началась подготовка к заседанию, которое пройдет 24-25 октября, отметила Бабушкина.

"Начинаем готовиться к осенней сессии, к заседанию, которое пройдет 24-25 октября. В его повестку будет включено достаточно много законопроектов. Профильные комитеты начинают работать над ними", - пояснила председатель парламента, добавив, что в скором времени также начнется работа над проектом областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

На данный момент депутаты совместно с руководством муниципалитетов также принимают участие в деятельности комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления муниципальных образований по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, цитирует пресс-служба Бабушкину. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация