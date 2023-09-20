Прием документов на соискание премии "Экономист года" продлится до 10 октября

Имена лауреатов премии будут объявлены в День экономиста 11 ноября

ТАСС, 20 сентября. Подать документы на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года - 2023" можно до 10 октября.

"Премия учреждена Вольным экономическим обществом России, вручается ежегодно с 2017 года и является главной наградой для российского экономического сообщества. Претендовать на премию могут не только экономисты-практики и ученые, но и коллективы организаций", - сообщает пресс-служба ВЭО России.

Среди членов жюри Премии - общественные и государственные деятели, ученые и экономисты-практики, руководители ведущих вузов страны.

Премия вручается за вклад в развитие экономики России, за разработку и реализацию социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие России, за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, за инновационные технологические решения, за разработку и реализацию стратегий, государственных программ, национальных проектов и других документов стратегического планирования, за научные исследования и работы, содержащие выдающиеся научные результаты в области экономики.

Имена лауреатов будут объявлены 11 ноября, в День экономиста, на Всероссийском экономическом собрании.

Возрастное ограничение: 18+.