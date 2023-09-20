ТАСС, 20 сентября. В "Газпром трансгаз Екатеринбург" проходят испытания экспериментальных вахтовых автобусов, сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании.
"В "Газпром трансгаз Екатеринбург" поступило три единицы техники - вахтовые автобусы КАМАЗ - 6250, спроектированные по заказу ПАО "Газпром". Автобусы изготовлены на базе шасси с колесной формулой 4х4 и оснащены разными топливными системами: один - газовым двигателем, работающим на компримированном природном газе (КПГ), второй - на сжиженном природном газе и третий - на дизельном топливе. Коробка передач - автоматическая. В салоне вахтового автобуса 23 комфортабельных пассажирских сиденья с откидными пластиковыми столиками на спинках кресел. Предусмотрены полки для ручной клади, индивидуальное освещение и кондиционирование, а также USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов", - сказано в сообщении.
"Автобусы переданы в опытно-промышленную эксплуатацию в "Газпром трансгаз Екатеринбург", - добавили в службе по связям с общественностью.