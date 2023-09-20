Ак Барс Банк подписал договор о поставке "зеленой" энергии

Среди других возобновляемых источников энергии, которые банк может также начать использовать: энергия солнечного света, воды и биомасс

ТАСС, 20 сентября. С 1 сентября Ак Барс Банк начал использовать энергию ветра для электроснабжения.

На сегодняшний день Ак Барс Банк - один из первых потребителей в республике, использующий "зеленую" электрическую энергию в рамках действующего договора энергоснабжения с АО "Татэнергосбыт". Теперь для Ак Барс Банка на оптовом рынке закупается энергия, вырабатываемая на возобновляемых источниках. Такое решение содействует развитию повестки в сфере устойчивого развития и позволяет минимизировать негативные последствия деятельности для окружающей среды.

Банк уже несколько лет внедряет принципы устойчивого развития в свою деятельность. Поставка зеленой энергии - один из этапов этого процесса. Среди других возобновляемых источников энергии, которые банк может также начать использовать: энергия солнечного света, воды, геотермальных источников, морских волн, течений и приливов, биомасс, биогазов и биотоков.

Ранее банк заключил договор на поставку "зеленой" энергии с компанией "Татэнергосбыт".